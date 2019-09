Nella lotta dello streaming sempre più serie tv | sempre meno importanti

Due gradi in più : il numero magico Nella lotta del clima : Due gradi in più rispetto alla temperatura dell’era pre-industriale: è il limite indicato per evitare danni irreparabili dovuti al cambiamento climatico. Non è un valore puntuale, ma è ciò che serve per tenere le fila dei negoziati internazionali

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : assegnati gli ultimi due titoli Nella femminile ed i primi due nello stile libero : Va in archivio la settima giornata dei Mondiali di Lotta, proseguiti oggi a Nursultan, capitale del Kazakistan: assegnate le medaglie nelle ultime due categorie di peso della femminile e nelle prime due dello stile libero, tutte olimpiche. Andiamo a scoprire le sedici medaglie assegnate oggi ed i vetiquattro pass olimpici distribuiti alle Federazioni d’appartenenza. femminile Nei -62 kg scende dal gradino più alto del podio dopo ...

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : assegnati altri quattro titoli Nella femminile. Quinto titolo per la statunitense Adeline Maria Gray : Va in archivio la sesta giornata dei Mondiali di Lotta, proseguiti oggi a Nursultan, capitale del Kazakistan: assegnate le medaglie in altre quattro categorie di peso della femminile, delle quali due olimpiche. Andiamo a scoprire le sedici medaglie assegnate oggi ed i dodici pass olimpici distribuiti alle Federazioni d’appartenenza. CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE Nei -57 kg scende dal gradino più alto del podio dopo l’oro della scorsa ...

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : assegnati i primi quattro titoli Nella femminile. Nei -53 kg trionfa la nordcoreana Pak Yong Mi : Va in archivio la quinta giornata dei Mondiali di Lotta, proseguiti oggi a Nursultan, capitale del Kazakistan: assegnate le medaglie nelle prime quattro categorie di peso della femminile, delle quali due olimpiche. Andiamo a scoprire le sedici medaglie assegnate oggi ed i dodici pass olimpici distribuiti alle Federazioni d’appartenenza. CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE Nei -50 kg raggiunge il gradino più alto del podio dopo l’argento ...

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : assegnati gli ultimi tre titoli Nella greco-romana. Nei -60 kg abdica il russo Sergey Emelin : Va in archivio la quarta giornata dei Mondiali di Lotta, proseguiti oggi a Nursultan, capitale del Kazakistan: assegnate le medaglie nelle ultime tre categorie di peso olimpiche della greco-romana. Andiamo a scoprire le dodici medaglie assegnate oggi ed i diciotto pass olimpici distribuiti alle Federazioni d’appartenenza. nella categoria dei -60 kg abdica il campione uscente, il russo Sergey Emelin, sconfitto ai punti per 10-5 dal ...

Roma - soldi delle multe destinati alle strade : la Procura verifica che Campidoglio e municipi li investano Nella lotta alla buche : La Procura di Roma vuole verificare che il Campidoglio e, soprattutto, i suoi municipi, abbiano speso secondo la legge i soldi derivanti dalle contravvenzioni stradali, impiegandoli dunque nella manutenzione delle vie capitoline. Basti pensare che solo nel 2018, ad esempio, la Polizia locale di Roma Capitale ha elevato contravvenzioni per oltre 295 milioni di euro. Argomento sensibile, visti anche i dati pubblicati da un report del Sole 24 Ore ...

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : assegnati altri tre titoli Nella greco-romana. Conferma per il russo Musa Evloev nei -97 kg : Va in archivio la terza giornata dei Mondiali di Lotta, proseguiti oggi a Nursultan, capitale del Kazakistan: assegnate le medaglie nelle prime tre categorie di peso olimpiche della greco-romana. Andiamo a scoprire le dodici medaglie assegnate oggi ed i diciotto pass olimpici distribuiti alle Federazioni d’appartenenza. nella categoria dei -67 kg abdica il campione uscente, il russo Artem Surkov, sconfitto ai punti per 3-1 dal ...

Lotta - Mondiali 2019 : Frank Chamizo a caccia dell’oro Nella categoria di peso dalla concorrenza più spietata : Il momento più importante della stagione è sempre più vicino per Frank Chamizo, il quale sarà impegnato venerdì 20 settembre nelle eliminatorie dei Campionati del Mondo 2019 di Lotta libera in programma a Nursultan, in Kazakistan. Il fuoriclasse italo-cubano va a caccia di una medaglia d’oro storica nei -74 kg che gli permetterebbe di diventare il primo Lottatore della storia a laurearsi campione del mondo in tre categorie di peso ...

Mafia : vedova agente Russo - ‘negli ultimi anni non è stato fatto molto Nella lotta ai boss’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – “Negli ultimi anni non è stato fatto molto nella lotta alla Mafia, mentre negli anni Novanta era stato fatto tantissimo. Basta pensare a tutti gli arresti eccellenti, di boss e gregari di Cosa nostra”. E’ la denuncia di Filomena Rizzo, vedova dell’agente di scorta Domenico Russo, ucciso con il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie del prefetto Emanuela Setti Carraro. ...

Ungheria - Orban scrive a Salvini : “Sei un guerriero Nella lotta contro l’immigrazione” : “Ti consideriamo un guerriero nella lotta per preservare le radici cristiane dell’Europa e per fermare l’immigrazione”. Il premier ungherese Viktor Orban scrive a Matteo Salvini nel giorno in cui il premier incaricato Giuseppe Conte avvia le consultazioni e il leader della Lega chiama la piazza il 19 ottobre per manifestare contro il governo giallorosso. nella lettera indirizzata al ministro dell’Interno, Orban – a ...

Svolta Nella lotta contro il tumore al seno e alle ovaie : individuata una molecola in grado di uccidere le cellule malate : Svolta nella lotta contro il tumore al seno e alle ovaie, in particolare contro quelli causati da una mutazione ereditaria del gene Brca1 (meglio conosciuto come ‘gene Jolie‘), come quelli del seno e dell’ovaio. Uno studio, a opera dei ricercatori dell’Università del Texas a San Antonio e pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences, ha individuato un nuovo modo per fermare i tumori ...

John Travolta sostiene Olivia NewtonJohn Nella lotta contro il cancro : Sono orgoglioso di lei : L'attore dichiara di essere "molto orgoglioso" dell'amica e collega di "Grease", che sta combattendo contro un tumore: "Ha un aspetto incredibile, non è diversa da come era anni fa". Olivia Newton-John prosegue la sua lotta contro il cancro e dopo aver ripreso le cure, incassa il supporto di una persona davvero speciale: John Travolta. Gli indimenticabili interpreti di Danny e Sandy in Grease Sono amici dal 1978, quando si ...