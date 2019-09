 “Nei colloqui di lavoro c' è un forte ritorno al maschilismo violento” | dice Camusso

Fonte : agi

(Di lunedì 30 settembre 2019) In un'intervista al Fatto Quotidiano, l'ex segretaria della Cigl, che oggi per il sindacato è la responsabile delle politiche di genere, definisce le donne lavoratrici “funambole del tempo”, intrappolate nel quotidiano tour de force tra, incombenze domestiche, cure e assistenza famigliari. Constatato che i Comuni “non hanno più soldi”, Susannarileva che “è scattata la stagione delle privatizzazioni, di un modello ideologico e liberista che, taglio dopo taglio, riduce i servizi facendo esplodere costi che le madri lavoratrici non riescono ad assorbire”. Per questo “i bonus mamma sono stati un altro escamotage per non mettere mano al miglioramento dei servizi. Quelle risorse avrebbero potuto e dovuto essere usate per gli asili nido e per l'assistenza agli anziani, due facce dello stesso problema per le donne: il carico che grava sulle loro spalle”. Sono escamotage al ...

