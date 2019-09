Fonte : romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2019) Nei cinema UCIl’anteprima dell’attesissimo, vincitore del Leone d’Oro a Venezia. Joaquin Phoenix con un’interpretazione magistrale dà un nuovo volto al villain più famoso della DC . Tutti coloro che acquisteranno il biglietto online solo da UCI per il 2 e 3riceveranno l’esclusivo poster da collezione. Proiezioni all’UCI Porta di Roma e all’UCI Parco Leonardo e all’UCI Roma Est Continuano le anteprime nel Circuito http://www.uci.it. Il 2a partire dalle 00:00 in 37 multisale UCI, il film diretto da Todd Phillips e distribuito da Warner Bros. Pictures. Tutti coloro che acquisteranno online il biglietto per assistere a una proiezione diil 2 o il 3riceveranno alle casse un esclusivo poster del film. Per ulteriori informazioni visitare il sito http://.uci.it/. Il protagonista della ...

romadailynews : Negli UCI Cinemas arriva l’anteprima di Joker il 2 ottobre: Nei cinema UCI arriva l… - chiocchetti_mau : #eurosportciclismo #ciclismo #campionatodelmondo #UCI Oggi ho visto un encomiabile squadra azzurra e un bravissimo… - Cinetvlandia : #RogerWaters Us + Them, il documentario concerto in arrivo a ottobre negli #UCICinemas @UCI_Cinemas @rogerwaters… -