Napoli | i convocati per il Genk | fuori Hysaj e Maksimovic

Youth League – I convocati di Baronio per Genk-Napoli : Il Napoli, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso nota la lista dei convocati di Mister Baronio per il match di Youth League che verrà impegnati gli azzurrini contro il Genk. Youth League – I ragazzi di Baronio vengono da due sconfitte consecutive in campionato. Per quanto riguarda la competizione europea tutte le squadre sono ad un punto avendo pareggiato la gara di esordio. I convocati di Baronio: Cioffi, Costanzo, D’Onofrio, ...

Champions League – I convocati di Ancelotti per Genk-Napoli : Genk-Napoli, i convocati di Carlo Ancelotti. Nikola Maksimovic out dopo l’infortunio, ma c’è Manolas Genk-Napoli, la lista dei convocati azzurri per il match contro il Genk in Belgio per la seconda giornata di Champions League in programma mercoledì alle ore 18.55. I convocati (in ordine alfabetico): Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, ...

Genk-Napoli - i convocati di Ancelotti : out Maksimovic. Manolas parte con la squadra : Non c’è sosta per il Napoli che ha subito ripreso gli allenamenti oggi dopo la gara con il Brescia in vita della sfida Champions di mercoledì sera. Gli azzurri preparano il match contro il Genk in Belgio per la seconda giornata di Champions League in programma mercoledì alle ore 18.55. Coloro che sono andati in campo dall’inizio contro il Brescia hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, sono stati ...

Brescia - la lista dei convocati di Corini per il Napoli : Napoli-Brescia, i convocati di Corini Domani lunch match ore 12.30 al San Paolo tra Napoli e Brescia. Il tecnico del Brescia Eugenio Corini, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Napoli I convocati del Brescia: 1 Joronen 2 Sabelli 3 Mateju 4 Tonali 5 Gastaldello 7 Spalek 8 Zmrhal 9 Donnarumma 14 Chancellor 15 Cistana 18 Ayè 21 Matri 22 Alfonso 23 Morosini 25 Bisoli 26 Martella 27 Dessena 28 Romulo 45 Balotelli PER ...

UFFICIALE – Napoli - i convocati per il Brescia : out Tonelli - lo squalificato Kou : Castel Volturno il report, i convocati Castel Volturno, il Napoli si prepara per la gara contro il Brescia, alla vigilia della seconda sfida interna al San Paolo. Il club azzurro ha pubblicato il report della seduta tramite il proprio sito UFFICIALE: “Allenamento mattutino per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Brescia, per il lunch match della sesta giornata di Serie A, in programma domani al San ...

I convocati per Napoli-Brescia di domani alle 12.30 : Il Napoli ha reso noti i convocati di Ancelotti per la sfida di domani alle 12.30 contro il Brescia. Non saranno della gara Koulibaly squalificato e Tonelli ancora in recupero. Di seguito i convocati della sfida. I convocati (in ordine alfabetico): Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysaj, Insigne, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, ...

Napoli-Cagliari - i convocati : Manolas recupera. Potrebbe giocare Younes : Napoli-Cagliari si disputa questa sera alle ore 21 al San Paolo per il turno infrasettimanale della quinta giornata di Serie A. I convocati del Napoli Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysaj, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski. L'articolo Napoli-Cagliari, i convocati: Manolas recupera. Potrebbe giocare ...

Napoli - i convocati : rientra Milik! Manolas - Allan e Younes out! : Mister Ancelotti ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di campionato contro il Lecce rientra Milik che appare completamente recuperato, mentre mancheranno Manolas e Younes per affaticamento muscolare. Assenti anche Allan, vittima di un attacco influenzale, e Tonelli che intanto prosegue il suo lavoro personalizzato. I convocati (in ordine alfabetico): Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysai, ...

Napoli-Lecce - i convocati : out Allan per influenza e Manolas per affaticamento muscolare : È stata resa nota la lista ufficiale dei calciatori del Napoli convocati per la sfida di domani alle 15 contro il Lecce. affaticamento muscolare per Manolas e Younes che non saranno del match così come Allan che ha avuto un attacco influenzale. Ecco la lista dei convocati: Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysai, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Mario Rui, Meret, Mertens, ...

Primavera Napoli – I convocati di Baronio per la trasferta di Bologna : Primavera Napoli – La SSC Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale ha diffuso la lista dei convocati di Mr. Baronio per il match di domani 21 settembre delle ore 11 allo Stadio Comunale Biavati di Bologna Primavera Napoli – Dopo il vittorioso esordio contro il Torino con gol di Vrakas su punizione, la formazione Primavera del Napoli affronterà in trasferta il Bologna. Non ci sarà Gaetano, ciò fa pensare che il giovane ...

Napoli-Liverpool - Milik tra i convocati : Nel pomeriggio, Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati per la sfida col Liverpool. C’è il rientro di Milik. Non c’è Hysaj, non c’è nemmeno Gaetano. Ci sono sia Lozano sia Llorente. Questo l’elenco: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Ghoulam, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski L'articolo ...

Champions League – Liverpool - i convocati di Klopp per la sfida contro il Napoli : out Origi… : Liverpool la lista dei convocati di Klopp sfida di Champions League, Napoli-Liverpool diramata la lista dei convocati di Klopp: Fabinho, Van Dijk, Wijnaldum, Lovren, Milner, Firmino, Mane, Salah, Gomez, Adrian, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Lonergan, Shaqiri, Brewster, Robertson, Matip, Kelleher, Alexander-Arnold. Out Origi, Alisson,Van den Berg e Keita. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA ...

I convocati di Napoli-Sampdoria : c’è Insigne. Milik ancora out : Il Napoli ha diramato la lista ufficiale dei calciatori convocati da Ancelotti per la sfida di domani alle 18 con la Sampdoria. Come anticipato oggi in conferenza dal tecnico Insigne ha completamente recuperato dall’infortunio e sarà a disposizione domani, mentre Milik, che secondo Ancelotti avrebbe potuto giocare, non è stato inserito nella lista. Fuori anche Hysaj per un affaticamento muscolare. I convocati: Meret, Ospina, ...

Juve-Napoli - i convocati di Sarri : La Juventus ha reso noti i nomi dei 23 convocati per la partita di questa sera contro il Napoli. La lesione del crociato ha costretto Chiellini fuori squadra. Come la pubalgia ha fatto con Ramsey. Torna Rugani. Ecco la lista completa decisa da Sarri: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon Difensori: De Sciglio, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Cuadrado, Matuidi, Emre ...