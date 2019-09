Napoli-Brescia | pioggia di insufficienze per Ghoulam e Zielinski

Napoli-Brescia – GdS : “Vittoria non meritata. Troppa sofferenza al San Paolo. In Belgio bisogna vincere senza se e senza ma” : Napoli-Brescia – Dura l’analisi de La Gazzetta dello Sport che giudica non merita la vittoria del Napoli al San Paolo contro il Brescia di Corini. Napoli-Brescia – La rosea fa un’analisi a specchio, da un lato Mertens, Di Lorenzo ed un San Paolo finalmente pieno a spingere gli azzurri. Dall’altra un secondo tempo che suscita parecchi interrogativi. protanista Vittoria non meritata “Tre punti, un San ...

Napoli-Brescia - è allarme difesa : «Mammamia che mal di pancia» : «Meno male, risultato salvato», è il primo commento dal San Paolo dopo il tremolante 2 a 1 con il Brescia in un match che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino al settimo e...

Riscatto Napoli dopo ko col Cagliari - al Brescia non basta Balotelli : Il Napoli risponde alla clamorosa sconfitta di mercoledì contro il Cagliari e alla seconda partita consecutiva al San Paolo regola il Brescia

Le 10 cose di Napoli-Brescia che non possiamo dimenticare : Le dieci scene di Napoli-Brescia che non potremo dimenticare. Uno. Balotelli e sua figlia. L’ingresso in campo delle squadre è particolarmente toccante per gli uomini e le donne di buona volontà. Nello stadio dove per una sostituzione scoppiò in lacrime, facendo parlare a sproposito di cori razzisti, Mario ritorna con sua figlia in braccio. Allora provò a segnare per dedicarle un gol, stavolta segna sotto i suoi occhi. Esiste in giro un ...

Napoli-Brescia 2-1 - pagelle / Re Carlo ha disegnato una squadra forte e bella ma anche pigra : OSPINA. Nel primo tempo ozia e può godersi questo sole ancora estivo. Nella ripresa respinge subito una punizione del bresciano che si diverte con i motorini in mare. Ha però i riflessi lenti sulle palle alte e così finisce che il bresciano giocherellone butta la pelota in rete e a mare il povero Ospinik. Si riscatta nel recupero sofferente con due uscite, finalmente. La media tra Male e Bene è la sufficienza – 6 Ospina è quel portiere che ti fa ...

Napoli-Brescia - Ancelotti punge la sua squadra : “se non chiudi la partita - è normale che poi si soffra” : L’allenatore del Napoli ha analizzato la vittoria ottenuta sul Brescia, esprimendo il proprio punto di vista Il Napoli torna ad assaporare il gusto della vittoria, battendo il Brescia al San Paolo e dimenticando il ko subito contro il Cagliari nel turno infrasettimanale. Tre punti che permettono agli azzurri di salire in classifica, rimanendo in scia a Inter e Juventus, che si affronteranno domenica prossima a San ...

Napoli-Brescia - oltre 45mila gli spettatori al San Paolo : Un San Paolo quasi gremito quello che ha salutato, oggi, la vittoria del Napoli sul Brescia. I presenti allo stadio sono stati 45.770. L’incasso totale della giornata ammonta a 839.169 euro. Il calore del pubblico si è avvertito nettamente soprattutto nel secondo tempo quando è stato evidente che la squadra di Ancelotti fosse in difficoltà. I tifosi presenti hanno incitato i giocatori in campo per strappare di nuovo la vittoria e i tre ...

Napoli - vittoria e sofferenza : Mertens-Manolas - Brescia ko. Torna al gol Mario Balotelli : Sofferto riscatto del Napoli, che al San Paolo piega per 2-1 il Brescia nel 'lunch match' della 6/a giornata e prova a tenere il passo di Inter e Juventus. Llorente e compagni sono ora a -6 dall'Inter e -4 dalla Juve. Gli Azzurri si mettono così alle spalle la sconfitta contro il Cagliari, anche se

Diretta/ Napoli Brescia - risultato finale 2-1 - streaming video tv : è finita! : Diretta Napoli Brescia, risultato finale 2-1, streaming video tv: si è chiusa la sfida dello stadio San Paolo con la vittoria degli azzurri

Napoli-Brescia - Ancelotti : “Bisognava chiudere la partita. Inter-Juventus? Io penso…” : “La sofferenza è normale se non le chiudi queste partite. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, poi c’era molto caldo ed è stato un sforzo notevole. Diciamo che sono soddisfatto”. Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria sofferta contro il Brescia. “Mertens-Llorente? Llorente è un tipo di giocatore nuovo per caratteristiche, può giocare con tutti anche con Milik e ...

I due volti del Napoli che vince ma nel finale soffre decisamente troppo : 2-1 al Brescia : Due partite in una. La prima è finita al 45esimo 2-0 per il Napoli. La seconda, nella ripresa, è stata vinta dal Brescia per 1-0 (un altro gol è stato annullato, giustamente). Alla fine, la somma è 2-1 per il Napoli. Ma nella ripresa il Brescia ha approfittato del calo degli azzurri e anche del doppio infortunio dei difensori centrali – Manolas e Maksimovic – e ha messo paura al San Paolo finalmente pieno. Occasioni vere per ...

Napoli-Brescia - le pagelle di Forzazzurri : Mertens e Callejon brillano - male Ghoulam : Napoli pagelle Forzazzurri| Il Napoli vince con fatica contro il Brescia e si riscatta dopo la sconfitta casalinga con il Cagliari. Senza troppi indugi, ecco le pagelle stilate dalla redazione di Forzazzurri.net. Napoli-Brescia, le pagelle di Forzazzurri Ospina, 6: Non compie nessuna parata degna di nota. Sul gol è incolpevole, Balotelli è molto bravo a colpire di testa. Di Lorenzo, 6: Buona partita dell’ex Empoli, oggi meno ...

Napoli-Brescia 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : Allan riscossa - Mertens in versione Iginio Massari [FOTO] : Napoli-Brescia, LE pagelle DI CalcioWeb – Il Napoli batte 2-1 il Brescia con le reti di Mertens e Manolas, gol di Balotelli ad accorciare le distanze. Grande prestazione di Allan e Mertens, per le Rondinelle ottimi Tonali e Balotelli. Napoli-Brescia, LE pagelle DI CalcioWeb Napoli (4-4-2): Ospina 6: nel primo tempo ha talmente poco da fare viene che a De Laurentiis viene una mezza idea di fargli pagare il biglietto, perciò nel ...

Calcio - lunch match Napoli-Brescia 2-1 : 14.37 Il Napoli batte il Brescia 2-1. Gli azzurri partono forte e al 13' va in gol Mertens servito da Callejon.Al 18'gol annullato dal Var a Manolas per mani. Al 49' lo stesso Manolas raddoppia di testa.A inizio ripresa Brescia pimpante:ci prova Balotelli che impegna Ospina,poi il Var annulla un gol a Tonali,ma il Brescia accorcia con un'incornata di Balotelli. Il Napoli si accorcia troppo e rischia. Per il Brescia ci provano Balotelli e ...