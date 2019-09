Nadia Toffa | ‘Le Iene’ trasmettono il suo ultimo video | “Non è quanto | ma come vivi”

“Le Iene Show” torna con un tributo a Nadia Toffa - un video inedito : Domani la prima attesissima puntata de “Le Iene Show”: verrà mostrato un documento in ricordo di Nadia Toffa, un video inedito dove la “Iena” chiede di essere accompagnata a incontrare le persone a lei davvero care. Il video, che Nadia ha voluto fare pochi mesi prima di lasciarci, racconta di questo suo ultimo progetto. “Le Iene Show” anche quest’anno avrà un doppio appuntamento settimanale, in diretta e ...

Alessia Marcuzzi in lacrime alle prove de Le Iene : è la prima stagione senza Nadia Toffa - : Luana Rosato Le prove della nuova stagione de Le Iene non sono state facili: Alessia Marcuzzi e tutti i suoi colleghi hanno sentito la mancanza di Nadia Toffa e la conduttrice ha condiviso un triste pensiero sui social Il prossimo 1 ottobre partirà la nuova stagione de Le Iene, la prima senza Nadia Toffa, e durante la giornata di ieri, domenica 29 settembre, si sono tenute le prove durante le quali Alessia Marcuzzi non è riuscita a ...

Alessia Marcuzzi, prove Iene: le parole su Nadia Toffa spezzano il cuore Giorno mesto per Alessia Marcuzzi che è tornata nello studio de Le Iene in vista della nuova stagione televisiva del programma di Italia Uno (martedì 1 ottobre ci sarà la prima puntata della stagione 2019/2020). E il ricordo non ha potuto che correre

Nadia Toffa e il suicidio assistito : Don Maurizio Patriciello svela tutto : Giovedì 26 settembre è andata in onda una puntata particolare de La vita in diretta: Lorella Cuccarini ha fatto un omaggio a una grande donna, volto simbolo di Mediaset che è venuta a mancare il 13 agosto 2019 a causa di un tumore al cervello. Ovviamente stiamo parlando di Nadia Toffa che è venuta a mancare poco dopo aver compiuto 40 anni. Anche la Rai ha voluto rendere omaggio a una persona che nella sua vita si è distinta per il suo talento, ...

La Vita in Diretta, la dedica a Nadia Toffa: "Ci ha insegnato a non aver paura" Nel corso della puntata odierna a La Vita in Diretta si è affrontato un argomento delicatissimo: i tumori. Durante questa commovente pagina si è parlato specialmente di Nadia Toffa e della sua lunga ed intensa battaglia contro il cancro.

Taranto : intitolato a Nadia Toffa il reparto di oncoematologia pediatrica : intitolato a Nadia Toffa il reparto di oncoematologia pediatrica di Taranto: ne danno notizia Le Iene, attraverso il proprio sito. “La petizione – scrivono le Iene nella loro pagina online – firmata da più di 90mila persone per intitolare a Nadia Toffa il reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, è stata consegnata al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. ...

Emma Marrone - il commento agghiacciante sul post di Nadia Toffa. È ora di smetterla : Un commento agghiacciante su Emma Marrone comparso sull’ultimo, doloroso, post Instagram di Nadia Toffa ci lascia senza parole e ci spinge a una riflessione profonda e drammatica. Non bastavano i problemi di salute, a rendere ancora più difficile questo periodo per Emma Marrone ci hanno pensato gli haters. Instancabili e senza remore, hanno pensato bene di attaccarla proprio ora che è più fragile. Solo qualche giorno fa la cantante ha ...

Napoli - Don Patriciello : "Suicidio assistito? Nadia Toffa non ci pensò mai" : Il parroco della Terra dei fuochi, amico della giornalista scomparsa, scrive nelle ore in cui la Corte Costituzionale deve esprimersi sul fine vita