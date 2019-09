Mourinho | “Non lavoro da otto mesi Futuro in Italia? Non credo | ma…”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) “Nonda. Vedremo cosa succederà ma nonche il miosarà inanche se ho un bel feeling con questo paese”. In un’intervista per “Tiki Taka-Il calcio è il nostro gioco”, andata in onda ieri, Josési sente di escludere una nuova esperienza in serie A dopo quella nerazzurra. “Poi se dovessi tornare non dovrei neanche imparare la lingua perché non ho dimenticato l’no – aggiunge – Conosco la vostra cultura, la cultura calcistica e mi identifico in molte delle vostre cose. Vivo a Londra e seguo un po’ di più la Premier ma seguo anche la Serie A che è interessante”. Anche Massimo Moratti gli è rimasto nel cuore: “Il mio presidente – lo ricorda Mou – è un mio amico e quando penso a lui penso alla famiglia. Lo sento parte della mia famiglia perché la sua ...

FcInterNewsit : Mourinho: 'L'Inter è la mia casa. Se il 22 maggio 2010 fossi tornato a San Siro, non sarei più andato via' - Gazzetta_it : #Mourinho cuore nerazzurro: '#Inter una famiglia, #Moratti un amico. Futuro? Non in #Italia' #Champions #triplete… - FcInterNewsit : Mourinho: 'I tifosi dell'Inter sono fantastici, non mi lasciano mai solo' -