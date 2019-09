MotoGp | si vola in Asia per il Gran Premio della Thailandia | ORARI e DIRETTE TV di

Fonte : sportfair

(Di lunedì 30 settembre 2019) Dopo una settimana di pausa, il circustorna in pista per il, quindicesimo appuntamento in calendario Una settimana di pausa e via di nuovo in pista per i piloti di, che lasciano l’Europa per trasferirsi inper il, quindicesimo appuntamento del calendario mondiale. Sul circuito di Buriram Marc Marquez potrebbe già confermarsi campione del mondo, infatti gli basterà conquistare due punti più di Andrea Dovizioso per mettersi in tasca l’ottavo titolo iridato in carriera, il sesto in, nonché il quarto di fila nella Top class. La copertura televisiva sarà in esclusiva di Sky Sport, mentre TV8 trasmetterà in differita qualifiche e gara. Ecco il programma completo: Giovedì 3 ottobre Ore 12:00 – Conferenza stampa piloti in diretta su Sky SportHD Venerdì 4 ottobre Ore ...

