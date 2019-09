MotoGP | GP Thailandia 2019 | Valentino Rossi | la campagna asiatica cruciale per dare una

Fonte : oasport

(Di lunedì 30 settembre 2019) Mancano cinque appuntamenti al termine della stagione nel Mondialee poco rimane da dire o scrivere su una annata completamente dominata da Marc Marquez. Lo spagnolo è pronto per togliere dal ghiaccio lo champagne per festeggiare il suo ennesimo titolo, forse il più netto di sempre. Il suo ruolino di marcia clamoroso ha tolto ogni vibrazione a questo finale di campionato e, quindi, ci accingiamo a vivere cinque Gran Premi sostanzialmente senza particolari spunti di interesse. Chi, invece, avrà molto da dire, e dimostrare, in queste ultime tappe, è. Il “Dottore” sta chiudendo, quasi per inerzia, una delle peggiori annate della sua illustre carriera. Non solo non ha mai vinto (e ormai questo digiuno si protrae dal Gran Premio di Olanda 2017 ad Assen) ma anche le escursioni sul podio (2) sono state vere e proprie rarità e, anzi, sono state più le ...

