Morte Emiliano Sala | la Fifa | “il Cardiff dovrà pagare il Nantes” DETTAGLI

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019)– Nuovi aggiornamenti sulladel calciatoreche si è inabissato con l’aereo nel Canale della Manica, nelle ultime ore la commissione giocatori dellaha deciso che il6 milioni di euro al Nantes per il trasferimento a gennaio del calciatore. La notizia è stata comunicata direttamente dalla, nel decidere ha tenuto conto delle ” circostanze specifiche e uniche di questa tragica situazione”. Nei confronti della parti è stata già notificata la delibera ed adesso potranno decidere di fare appello Tas di Losanna, ilha già comunicato di voler intraprendere questa strada. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, la: “ilil ...

cardifftweetbot : RT @sportface2016: Morte #EmilianoSala | Commissione giocatori #Fifa: '#Cardiff paghi 6 milioni al #Nantes' - CalcioWeb : Morte #EmilianoSala, la Fifa: 'il Cardiff dovrà pagare il Nantes' [DETTAGLI] - sportface2016 : Morte #EmilianoSala | Commissione giocatori #Fifa: '#Cardiff paghi 6 milioni al #Nantes' -