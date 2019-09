Morte Emiliano Sala – La Fifa ha deciso | il Cardiff dovrà pagare 6 milioni al Nantes

Fonte : sportfair

(Di lunedì 30 settembre 2019) Lasi è espressa sul caso riguardante ladi: ili 6della prima tranche di trasferimento alTorna in auge nella cronaca sportiva la questione relativa alladi, l’attaccante argentino scomparso lo scorso gennaio a causa di un tragico incidente aereo mentre sorvolava il canale della Manica. La suaè avvenuta nel bel mezzo del trasferimo che lo avrebbe portato dalal, squadre che hanno aperto un vero e proprio contenzioso legale per quanto riguarda il pagamento del cartellino del giocatore. Lasi è espressa nelle ultime ore in merito alla vicenda stabilendo che ilversare 6, la cifra della prima tranche del trasferimento, nelle casse del. Entro i prossimi dieci giorni, ile ilpotranno richiedere una copia dei motivi che hanno ...

OnorioFerraro : ?? #Cardiff, la FIFA decreta il pagamento di €6mln per Emiliano #Sala al #Nantes nonostante la morte dell’attaccante argentino. - cardifftweetbot : RT @sportface2016: Morte #EmilianoSala | Commissione giocatori #Fifa: '#Cardiff paghi 6 milioni al #Nantes' - CalcioWeb : Morte #EmilianoSala, la Fifa: 'il Cardiff dovrà pagare il Nantes' [DETTAGLI] -