Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Non è (solo) un passatempo per pensionati. Lo “sport”, come lo chiamano ad, la capitale italiana delle, ha anche una federazione internazionale e delle gare collegate. E proprio in questi giorni il biellese, 19 anni, si è aggiudicato la medaglia d’oro ai mondiali a cui hanno partecipato 21 nazioni che si sono svolti nella città ligure. “È uno sport penalizzato dalla scarsa resa televisiva – spiega a ilfattoquotidiano.it il campionepoco prima di rifilare il secco 27-9 all’avversario che gli è valso il titolo – la mia specialità è il tiro di precisione, per me è una passione anche nata e condivisa in famiglia, ma mi rendo conto che per i miei coetanei è vista come una scelta molto alternativa”. “Sarebbe importante tornare a scoprire le– aggiunge il presidente del Comitato Organizzatore Locale...

Noovyis : (Mondiale giovanile di bocce ad Alassio, Gabriele Graziano vince l’oro nell’under 23: “Tutti lo associano solo agli… - Cascavel47 : Mondiale giovanile di bocce ad Alassio, Gabriele Graziano vince l’oro nell’under 23: “Tutti lo associano solo agli… - sport_boules : Oggi il gran finale del Mondiale Giovanile di Alassio: Italia sul podio in 6 delle 8 prove - -