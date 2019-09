Mogadiscio | 1 morto e 2 feriti per due attacchi Illesi i militari italiani presi di mira

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 30 settembre 2019) E' di une dueil bilancio delle vittime dell'attacco messo a segno oggi contro un convoglio di truppe italiane a, in Somalia, che ha lasciato illeso il personale militare. Nessun gruppo ha finora rivendicato l'attacco che ha preso didue VTLM Lince, appartenenti a un convoglio di tre mezzidi rientro da un'attività di addestramento delle forze somale, come precisato dal ministero della Difesa italiano, riferendo di "nessuna conseguenza per il personale italiano". "Questa mattina un'esplosione ha coinvolto, senza causare, due Vtlm Lince appartenenti a un convoglio di 3 mezziimpegnati in #SOMALIA - ha scritto in un tweet il ministro della Difesa Lorenzo Guerini -. A tutto il personale italiano, che opera nell'ambito della missione europea, il mio sostegno e la mia vicinanza". Isi trovano in Somalia nell'ambito ...

RaiNews : È di un morto e due feriti il bilancio delle vittime dell'attacco messo a segno oggi contro un convoglio di truppe… - BreakingItalyNe : SOMALIA: Esplosione contro un convoglio militare italiano nei pressi dell'Accademia Jaalle Siyad a Mogadiscio: Ille… - Ross444 : RT @RaiNews: È di un morto e due feriti il bilancio delle vittime dell'attacco messo a segno oggi contro un convoglio di truppe italiane a… -