Minnucci | tutelare lavoratori Opel Fiumicino

(Di lunedì 30 settembre 2019) Roma, – “La procedura di licenziamento collettivo per i 62 dipendenti che lavorano nel centro distribuzionedimerita grossa attenzione. È necessario mettere a sistema una serie di appuntamenti, già a partire dalla prossima Commissione Lavoro al fine di affrontare il tema e avanzare soluzioni alternative utili a salvaguardare l’occupazione dei dipendenti” lo ha detto il Consigliere Regionale del Lazio, Emiliano. “Oggi ho incontrato, insieme ad alcuni amministratori locali del Comune di, iconfermando tutta la nostra vicinanza e solidarietà: non parliamo di una crisi aziendale ma, piuttosto, di una scelta squisitamente industriale e commerciale che merita di essere affrontata anche in sede regionale al fine di scongiurare il licenziamento di 62 persone. Per questo – ha concluso– ben venga la convocazione della IV Commissione che si ...

