Ministero della Salute | bando di concorso per dirigenti sanitari | scadenza 28 ottobre

Concorsi Ministero della Giustizia e Agenzia Dogane Monopoli : 41 posti disponibili : Il Ministero della Giustizia e l'Agenzia Dogane Monopoli hanno attivato due bandi di concorso pubblico, per l'inserimento di diverse unità di personale in qualità di capo d'arte apiario e funzionario doganale, da collocare nelle proprie strutture sparse sul territorio nazionale. Bando di Concorso a ottobre Il direttore della casa circondariale di Vercelli (Piemonte) ha indetto un bando di selezione pubblica, per l'individuazione di un profilo ...

Concorsi Consiglio Nazionale delle Ricerche e Ministero della Salute : inoltro cv a ottobre : Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Ministero della Salute hanno promulgato nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di ulteriore personale professionale in funzione di tecnologo, ricercatore e medico, da assegnare presso i propri organismi collocati sul territorio Nazionale. Bandi di Concorso a ottobre L'Istituto di Sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato Stima-CNR di Milano (Lombardia) ha ...

Attenzione - prodotto ritirato dai supermercati. Rischioso per la salute : l’allerta del Ministero della Salute : Attenzione se avete acquistato di recente questo prodotto al supermercato, potrebbe essere pericoloso. I supermercati Cadoro hanno diffuso il richiamo di due lotti di preparato per crème caramel Easyglut Pedon per la presenza dell’allergene latte non dichiarato in etichetta. L’allarme alimentare è stato pubblicato anche nell’apposita sezione sul sito del Ministero della Salute. Il prodotto in questione viene venduto in confezioni da 130 grammi ...

Caso Yara - Ministero della Giustizia smentisce l'incontro fra Bossetti e finto consulente : Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, non avrebbe incontrato nessun sedicente consulente. A smontare il 'giallo' è il ministero della Giustizia, con una nota. Negli scorsi giorni si era diffusa la notizia che tale Cesare Marini, in qualità di perito informatico della Procura di Brescia, avesse avuto un colloquio con il muratore di Mapello. Il legale dell'uomo, Claudio Salvagni, ha invece ribadito: ...

Riace - il parere del Ministero sul sindaco Trifoli : “Era ineleggibile al momento della candidatura” : Il sindaco di Riace Tonino Trifoli era ineleggibile in quanto dipendente del Comune nel momento in cui si è candidato. Lo ha scritto il ministero dell’Interno in una nota inviata alla Prefettura di Reggio Calabria il 13 settembre 2019. A pochi giorni dall’udienza sull’ineleggibilità del sindaco, che si terrà davanti al Tribunale di Locri, infatti, arriva il parere del ministero “sulla sussistenza della causa ostativa all’espletamento del mandato ...

Acqua contaminata : scatta in ritiro del Ministero della Salute. Ecco marca e lotto : Il ministero della Salute richiama un lotto di Acqua Sorgesana, della Lete, “per rischio microbiologico”. Ma sul sito dell’azienda, che ha avvisato i rivenditori, non compare nulla. Le bottigliette interessate sono da 50cl. Il lotto incriminato ha scadenza 13/02/21 ed è contrassegnato dal numero L402 14. Alla base del richiamo la presenza del batterio Pseudomonas aeruginosa, ce può essre responsabile di una serie di patologie respiratorie o ...

Allerta cozze contaminate : il Ministero della Salute dispone il ritiro [LOTTO e DETTAGLI] : Nuova Allerta cozze contaminate: il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di alcuni lotti di cozze a causa di rischio chimico. Il richiamo è stato emesso in seguito ad apposte analisi chimico-fisiche che hanno rilevato la presenza di biotossine algali (DSP). Nello specifico si tratta di cozze in rete da 1 Kg e dei Tris di Mare in rete da 1 Kg, della marca Marinsieme M.Gi.B. I prodotti hanno data di scadenza del 10/09/2019 e 11/09/2019. I ...

Concorsi Ministero della Giustizia e MEF per capo d'arte e dirigente : Il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno proclamato due bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di personale qualificato in qualità di capo d'arte e dirigente, da disporre nei propri organismi situati sul territorio nazionale. Bandi di Concorso a settembre Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale di Finanza del Mef ha promulgato una procedura di selezione, per ...

Cozze con biotossine oltre i limiti - stop alla vendita : il richiamo del Ministero della Salute : Ancora un richiamo per le Cozze segnalato dal Ministero della Salute. allarme biotossine per cinque lotti di Cozze e mitili provenienti dall’azienda M.Gi.B. srl. A lanciarlo oggi è il Ministero della Salute all’esito di analisi effettuate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale su campioni di mitili prelevati nell’ambito del piano di monitoraggio predisposto dagli Assessorati regionali alla Sanità.Continua a leggere

Pesce con biotossine : arriva il richiamo dal Ministero della Salute [NOME - MARCA e LOTTI] : Nuova allerta Pesce con biotossine: il Ministero della Salute ha richiamato alcuni lotti di Mitilli a causa di rischio chimico. Il richiamo è stato emesso in seguito ad apposte analisi chimico-fisiche che hanno rilevato la presenza di biotossine algali (DSP). Nello specifico si tratta del prodotto denominato Mitili, Tris di mare dell’azienda Marinsieme M.Gi.B. I lotti di produzione richiamati sono: Lotto 59433 – Data di scadenza ...

Concorsi Ministero della Giustizia e Poste Italiane : domanda a settembre-ottobre : Il Ministero della Giustizia e Poste Italiane hanno promulgato alcuni bandi di concorso pubblico, per l'inserimento di profili diplomati e laureati in qualità di medico e postino, da posizionare nelle proprie strutture situate sul territorio nazionale. Bando di concorso a settembre L'ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Novara (Piemonte) ha indetto un avviso di selezione, per stipulare una convenzione per il ruolo di medico ...

Anna Ascani ha perso la guida del Ministero dell'Istruzione? Tutta colpa della Boschi. Lotta tra prime donne : Nei dem è Lotta: Anna Ascani non ha preso bene la separazione di Matteo Renzi dal Partito Democratico. "Ho pianto" ha confessato la renziana per eccellenza, che tra lo stupore di tutti ha deciso "di non lasciare la sua storia alle spalle". Eppure, la vera storia - secondo Repubblica - sarebbe un'alt

Cozze e tonno affumicato ritirati dai supermercati : ecco la nota del Ministero della Salute : Altro richiamo da parte del Ministero della Salute che nelle ultime ore ha avviato il ritiro di specifici lotti di due prodotti alimentari: Cozze e tonno affumicato a tranci. Per quanto riguarda le...

Acqua Sorgesana : lotto ritirato dal Ministero della Salute per rischio microbiologico : Un lotto di Acqua Sorgesana è stato ritirato dal mercato in seguito ad un comunicato del Ministero della Salute. Si tratta, nello specifico, di un particolare lotto di confezioni risultate non idonee agli esami batteriologici di routine e che ha determinato il motivo dell’ordinanza e il relativo ritiro dal mercato del prodotto incriminato. Il consiglio è sicuramente quello di non consumare il prodotto segnalato dalle autorità e di restituirlo, ...