Minecraft sta per ricere nuovi biomi | blocchi e molto altro con il Nether update

Minecraft sta per ricevere un nuovo Character Creator : Una patch recente ha incluso una nuova opzione di creazione del personaggio in Minecraft.Mojang ha da poco pubblicato informazioni su una nuova beta che arriverà su Minecraft. La beta avrà una nuova patch 1.13.0.15, che includerà una nuova funzionalità di creazione del personaggio per il gioco. Al momento, la versione beta è disponibile solo su Xbox One, Windows 10 e Android. Solo i beta tester hanno accesso a questa nuova funzionalità.Minecraft ...

Facebook sta utilizzando Minecraft per addestrare un'IA : Facebook da tempo sta compiendo delle ricerche nella programmazione di intelligenze artificiali sempre più complesse e avanzate. E a quanto pare, uno dei terreni di prova scelti dal colosso fondato da Zuckerberg per testare le proprie IA è Minecraft.Stando a quanto riportato dalla compagnia, la semplicità e la natura sandbox del popolarissimo titolo Microsoft sono perfetti per addestrare un'IA flessibile e "generalista", in grado di risultare ...