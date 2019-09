Milan | Ranieri tra i candidati per sostituire Giampaolo | “spero resti | mi auguro che

Fonte : sportfair

(Di lunedì 30 settembre 2019) L’ex allenatore della Roma è tra inel caso in cuivenga esonerato, ma le sue parole sono di vicinanza nei confronti dell’allenatore rossonero Marcorischia la panchina del, nonostante le rassicurazioni di Paolo Maldini dopo la pesante sconfitta subita contro la Fiorentina a San Siro. Spada/LaPresse Quattro sconfitte in sei partite sono difficili da mandare giù per un club come quello rossonero, che si ritrova adesso nelle retrovie della classifica. Tra i nomi circolati per una eventuale sostituzione dic’è anche quello di Claudioche, ai microfoni di Radio Anch’io Sport, ha espresso la propria vicinanza al collega: “io al? Prima di tutto vorrei chepotesse continuare e faccia vedere le sue qualità. E’ un allenatore molto in gamba, che stimo tantissimo e miche riesca a ...

HCE__ : Escludendo Romagnoli e Donnarumma ditemi chi altro del Milan giocherebbe nella Roma, nella Lazio e nell'Atalanta? N… - IntSolo : Sudo freddo pensando a Spalletti al Milan, poi mi ricordo che al massimo possono permettersi Pioli o Ranieri e mi tranquillizzo. - milansette : Garcia, Ranieri e... quelli che aspettano. Ma per ora il Milan non cambia allenatore -