Milan | Honda si propone | “Chiamatemi quando avrete bisogno di me” FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019) Una candidatura vera e propria. Keisuke, attualmente svincolato ma alla guida tecnica della Cambogia, siper un ritorno al, squadra per cui ha giocato dal 2014 al 2017. “Vi ho sempre voluto aiutare. Chiamatemidi me”, è il tweet del centrocampista giapponese apparso qualche ora fa sul suo profilo ufficiale. Il calciatore ha capito il momento di difficoltà dei rossoneri, dopo la sconfitta interna di ieri contro la Fiorentina, e si è proposto per dare una mano in campo. I have always wanted to help you. Call me when you need me! @ac— Keisuke(本田圭佑) (@kskgroup2017) September 30, 2019 L'articolosi: “Chiamatemidi me”CalcioWeb.

DiMarzio : #Milan in difficoltà: il giapponese #Honda offre via social il suo aiuto ai rossoneri - pistoligno_gol : Dopo #Honda si sono offerti gratis al #Milan anche #Cagiva #Motoguzzi e #Gilera - AleATestaAlta : RT @sassoleonardo: Con #Honda che indossa il numero #10 del #Milan pensavo avessimo raggiunto il fondo. Poi si è iniziato a scavare. Ed è… -