Migranti | sei anni fa la tragedia del 3 ottobre | Lampedusa ricorda e guarda al futuro con

Missione Sophia prorogata per altri sei mesi - ma senza navi i Migranti continueranno a morire : L'operazione Sophia, che ha il compito principale di contrastare il traffico di migranti, è stata prorogata per altri sei mesi, ancora senza impiego di unità navali: la decisione è stata presa dagli ambasciatori dei 28 durante la riunione del Comitato politico e di sicurezza. Ma senza l'apporto di mezzi navali è impossibile salvare i migranti in mare.Continua a leggere

Sei Migranti sono morti in un incidente stradale che ha coinvolto la jeep che li stava trasportando illegalmente nel nord della Grecia : La polizia greca ha detto che sei migranti sono morti e altri 10 sono stati feriti in un incidente stradale che ha coinvolto la jeep che li stava trasportando illegalmente nel nord della Grecia. La polizia ha detto che l’incidente

I 356 Migranti della Ocean Viking sbarcheranno a Malta e saranno ridistribuiti in sei paesi Ue : L'annuncio del premier maltese Muscat su Twitter: "Queste persone saranno trasferite su navi militari maltesi in acque internazionali eportate a terra. Tutti i migranti saranno distribuiti in altripaesi europei: Francia, Germania, Irlanda,Lussemburgo, Portogallo e Romania. Salvini gongola: "Non arriveranno in Italia"

Migranti Open Arms - quattro sbarchi nella notte - sei Paesi Ue pronti ad accogliere : La situazione a bordo della Ong spagnola della Open Arms è sempre più critica. Le condizioni della nave hanno costretto piccoli gruppetti di Migranti allo stremo a scendere dall'imbarcazione. Ieri sono state fatte evacuare dalla Open Arms ben nove persone per gravi motivi di salute. nella notte la Guardia di Costiera ha fatto scendere altre tre persone ed un loro accompagnatore per disturbi che richiedevano delle cure mediche specializzate. ...

Conte a Salvini : “Sei sleale - ossessionato dai Migranti. La politica non è potere” : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha attaccato con un post su Facebook il Ministro degli Interni Matteo Salvini. Per il premier la gestione del caso Open Arms è stato un "esempio di sleale collaborazione, l'ennesima a dire il vero, che non posso accettare".Continua a leggere