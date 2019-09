Migranti | la Grecia ha deciso diecimila rimpatri in Turchia entro il 2020

Migranti - la Grecia vuole rimandare in Turchia diecimila persone. La decisione dopo l'incendio accaduto a Lesbo : Migranti, la Grcia ha deciso di rimandare in Turchia diecimila persone. E questo lo fa per arginare i flussi migratori dopo l'incendio accaduto a Lesbo. E il governo greco intende effettuare...

Grecia - incendio nel centro Migranti di Moria : le immagini delle fiamme. Le grida degli ospiti e il fuggi fuggi generale : Due incendi nel campo profughi di Moria, sull’isola greca di Lesbo hanno causato la morte di due persone: una mamma e la sua bambina.Le fiamme sarebbero state appiccate da alcuni migranti come segno di protesta per l’affollamento della struttura che, ad oggi, contiene 12mila persone contro una capienza massima di 3mila. Altre sei persone sono rimaste ferite, intossicate dai fumi e con traumi agli arti per via del fuggi fuggi generale e ...

Grecia - doppio incendio nel centro per Migranti di Moria : muoiono una mamma con la propria bambina. Scontri con la polizia : Caos nel centro di identificazione di Moria, nell’isola di Lesbo, in Grecia, dopo che una mamma col suo figlioletto sono rimasti carbonizzati ieri pomeriggio in seguito a due incendi divampati in alcuni container. Le fiamme sarebbero state appiccate da alcuni migranti come segno di protesta per l’affollamento della struttura. Altre sei persone sono rimaste ferite, intossicate dai fumi e con traumi agli arti per via del fuggi fuggi generale ...

Grecia - protesta Migranti : vittime : 21.43 Un gruppo di migranti del campo profughi di Moria,sull'isola greca di Lesbo, ha appiccato il fuoco in diversi punti della struttura per protestare contro il sovrafollamento. Secondo l'Unhcr nell'incendio sarebbero morti una donna e un bambino. Nel campo sono ospitate 12.000 persone. Era progettato per accoglierne 3.000.

Grecia - campo Migranti di Lesbo al collasso : A Moria vivono 11mila persone, il quadruplo della sua capacità

Ieri sull’isola di Lesbo - in Grecia - sono arrivati 650 Migranti : è stata la giornata con più arrivi dal 2016 : Ieri, giovedì 29 agosto, sono arrivati sull’isola greca di Lesbo circa 650 migranti partiti dalla Turchia, a bordo di 16 imbarcazioni. Un portavoce dell’Agenzia ONU per i rifugiati ha detto che numeri del genere non si vedevano dal 2016, cioè

Sei Migranti sono morti in un incidente stradale che ha coinvolto la jeep che li stava trasportando illegalmente nel nord della Grecia : La polizia greca ha detto che sei migranti sono morti e altri 10 sono stati feriti in un incidente stradale che ha coinvolto la jeep che li stava trasportando illegalmente nel nord della Grecia. La polizia ha detto che l’incidente