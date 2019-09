Migranti | due nuovi sbarchi a Lampedusa | arrivati 31 tunisini

Weekend di continui "sbarchi fantasma" a Lampedusa : gli ultimi due portano a nove il totale - arrivati 176 Migranti : Si teme una strage al largo di Misurata. I profughi recuperati dalla guardia costiera libica in alto mare sono stati riportati nel Paese nordafricano

Due ufficiali italiani sono stati rinviati a giudizio nell’ambito delle indagini per il naufragio di una nave di Migranti avvenuto nell’ottobre 2013 - nel quale morirono 268 persone : Il giudice dell’udienza preliminare di Roma ha rinviato a giudizio Leopoldo Manna e Luca Licciardi nell’ambito delle indagini per il naufragio di una nave di migranti siriani dell’ottobre 2013, nel quale morirono 268 persone. Manna è l’ufficiale responsabile della sala

Naufragio dei bambini - rinviati a giudizio due ufficiali della Marina che tardarono i soccorsi. Morirono 268 Migranti di cui 60 minori : Il gup di Roma ha rinviato a giudizio l’ufficiale responsabile della sala operativa della Guardia Costiera, Leopoldo Manna, e il comandante della sala operativa della Squadra navale della Marina, Luca Licciardi, in relazione al processo sul Naufragio dell’ottobre del 2013, dove Morirono 268 persone tra cui 60 bambini. Si trattava di migranti siriani che scappavano dalla guerra civile. Ai due imputati il pm Sergio Colaiocco contesta i reati ...

Migranti - così un articolo del Sole di due anni fa ha fatto boom fra i sovranisti : Oltre 12mila sbarchi in 48 ore, scrive il Sole 24 Ore in un servizio che spopola online da qualche giorno. Tutto vero? Sì, se non fosse per un particolare:?l’articolo, tornato in auge il 10 settembre 2019, risale al 28 giugno 2017

Migranti - Conte cambia rotta : “Basta propaganda - ora problemi si risolvono in due giorni” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prova a invertire la tendenza sulla questione Migranti rispetto all'operato dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "D'ora in poi nessuna propaganda. Voglio dire a tutti i cittadini che affronteremo questo problema senza cambiare il profilo di rigore”.Continua a leggere

Alan Kurdi - sbarcano a Malta gli ultimi 5 Migranti : saranno divisi in due Paesi Ue : Gli ultimi cinque migranti che si trovano a bordo della Alan Kurdi, la nave della Ong tedesca Sea-Eye, verranno fatti sbarcare a Malta e di qui trasferiti in altri Paesi dell'Unione Europea. A renderlo noto è il governo maltese. Ancora in attesa di un porto sicuro la Ocean Viking, che ha a bordo 84 persone.Continua a leggere

Due navi con Migranti in stallo nel Mediterraneo : un minore si lancia da Alan Kurdi - Ocean Viking salva 50 persone : Continua l’attesa delle navi che hanno soccorso i migranti nel Mediterraneo. All’imbarcazione di Sea Eye, che dal 31 agosto è in stallo a largo di Malta, si è aggiunta da ieri sera la nave Ocean Viking, di Sos Méditerranée. La Alan Kurdi ha tratto in salvo 13 migranti in fuga dalla Tunisia e, da allora, è in stallo, in attesa che le sia comunicato un porto sicuro. Nella serata di ieri, 8 settembre, ...

Migranti : sbarco 'Eleonore' - Squadra mobile identifica due egiziani - forse sono gli scafisti : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - La Squadra mobile di Ragusa, guidata da Antonino Ciavola, ha isolato e sta procedendo alla identificazione di due giovani egiziani sbarcati dalla nave 'Eleonore' della ong Lifeline. Gli inquirenti ritengono che si possa trattare degli scafisti che hanno guidato l'imbarc

Sbarco di Migranti a Gallipoli : fermato un veliero - a bordo i due presunti scafisti : Tra le 62 persone arrivate a Gallipoli nella notte, tutte di nazionalità pakistana, ci sono anche nove minori

Pozzallo : Migranti soccorsi dalla Open Arms - individuati due scafisti siriani : La Polizia di Stato ha concluso le indagini sull’arrivo presso l’Hotspot di Pozzallo dei migranti sbarcati a Lampedusa dalla nave “Open Arms”

Migranti : Michela Murgia - 'onde alte due metri - senza parole' : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "Onde fino a 2 metri. Nessun riparo. senza parole". Così, su Twitter la scrittrice Michela Murgia, commentando la condizione della nave Mare Jonio che si trova al limite delle acque territoriali a 13 miglia da Lampedusa.

Migranti : Mare Jonio chiede di entrare in acque territoriali - 'Onde alte due metri' : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - Mediterranea Saving Human ha chiesto alle autorità italiane di potere entrare con la nave Mare Jonio in acque territoriali per "potersi mettere al riparo". "Ci sono onde alte due metri", spiega all'Adnkronos la portavoce Alessandra Sciurba. "E dobbiamo mettere al sicur