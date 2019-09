Michael Schumacher | il medico che lo ha in cura | “Per i miracoli non sono competente”

F1 - Charles Leclerc come Michael Schumacher! Eguagliato lo storico record delle quattro pole position consecutive : Charles Leclerc è entrato nella storia della Ferrari grazie alla pole position del GP di Russia 2019 conquistata oggi pomeriggio a Sochi. Il monegasco scatterà al palo per la quarta volta consecutiva nel Mondiale F1: dopo Spa e Monza (in entrambi i casi vinse la gara), era arrivato il sigillo a Singapore (settimana scorsa concluse in seconda posizione alle spalle di Sebastian Vettel) e oggi è stato capace di primeggiare siglando un nuovo record ...

David Schumacher/ Debutto in F3 per il nipote di Michael : la famiglia si allarga : David Schumacher debutta in F3: il figlio di Ralf nonché nipote di Michael, correrà a Sochi nel weekend con la Campos Racing

Formula 1 – Lewis Hamilton sempre più nella storia : eguagliato un record pazzesco di Michael Schumacher : Lewis Hamilton eguaglia un record di Michael Schumacher durante la gara di Singapore: il pilota Mercedes ha guidato in testa ben 142 gare Nonostante la gara di Singapore non si sia conclusa secondo le attese, Lewis Hamilton ha comunque un valido motivo per sorridere. Il pilota Mercedes ha infatti eguagliato un record di proprietà di Michael Schumacher. Hamilton, grazie ad alcuni giri passati in testa sul tracciato di Marina Bay, ha toccato ...

Formula 1 - Nick Fry e quell’accorato appello alla famiglia Schumacher : “diteci come sta Michael” : Il predecessore di Toto Wolff ha fatto un accorato appello alla famiglia del Kaiser, chiedendo notizie sulle condizioni di Michael Negli ultimi giorni, il quotidiano francese ‘Le Parisien’ ha rivelato di un urgente ricovero di Michael Schumacher presso l’ospedale George Pompidou di Parigi, per essere sottoposto ad una cura di cellule staminali. Photo4 Sono solo le ultime frammentarie notizie sulle condizioni del Kaiser, ...

«Michael Schumacher è cosciente». Rivelazione di un medico a Parigi - oggi le dimissioni : Michael Schumacher è pronto a lasciare Parigi. Dopo le cure all'ospedale Georges Pompidou, probabilmente a base di cellule staminali, l'ex pilota di Formula Uno si prepara a un nuovo...

Michael Schumacher - l'infermiera parigina rompe il silenzio : "Vi assicuro che è cosciente" : Nell’ospedale parigino Georges Pompidou da lunedì è ricoverato Michael Schumacher per una terapia probabilmente a base di cellule staminali. Il quotidiano Le Parisien cita proprie fonti per confermare che Schumi dovrebbe lasciare la struttura già nella mattinata di oggi, mercoledì 11 settembre, se i

Michael Schumacher lascerà l’ospedale domani? Possibili effetti a livello cerebrale? Le novità sulla cura : Il ricovero di Michael Shumacher all’ospedale Georges Pompidou di Parigi si potrebbe concludere nella giornata di domani (mercoledì 11 settembre). Come riporta il Corriere della Sera, gli effetti dei trattamenti a cui si sarebbe sottoposto l’ex pilota di Formula Uno nella giornata odierna potrebbero essero visibili nelle prossime settimane quando il tedesco sarà già nella sua villa di Gland (Svizzera). Attorno alle condizione fisiche ...

Michael Schumacher ricoverato sotto falso nome. Cura con staminali «ma tante incognite» : Michael Schumacher è ricoverato da ieri a Parigi per una terapia top secret a base di cellule staminali. Torna, quindi, un filo di speranza per l'ex ferrista in coma da dicembre 2013 dopo...

Michael Schumacher - inizia la terapia a base di cellule staminali nella clinica di Parigi : La gara più difficile della vita di Michael Schumacher può avere inizio. Secondo quanto fatto trapelare dagli organi di stampa, l'ex pilota tedesco è finalmente giunto all'ospedale Georges Pompidou di Parigi, tramite un'ambulanza targata Ginevra, dove è stato ricoverato sotto falso nome al reparto d