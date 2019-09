Mica Pizza e Fichi su La7 con Tinto da sabato 19 ottobre 2019 Anteprima Blogo

Fonte : blogo

(Di lunedì 30 settembre 2019) Novità in arrivo nel palinsesto di La7.è in grado di anticipare che19debutterà, nuovo format dedicato a uno dei simboli dell’identità culturale italiana e tra i cibi più noti, amati e celebrati nel mondo: la. Alla conduzione(già visto su Rai2 con Frigo), messa in onda settimanale alle ore 12.20.Realizzato presso l’Osteria di Birra del Borgo di Roma, il programma prevede che in ogni puntata un personaggio famoso realizzi unagourmet di sua invenzione, aiutato da un famoso e rinomatoiolo d’Italia. Il Vip, però, dovrà anche cimentarsi nel ruolo di cameriere e servire 10 clienti speciali, appartenenti a note onlus e ong, che costituiscono una vera e propria giuria popolare. Il vip, dopo aver servito uno speciale antipasto preparato ad hoc da Luca Pezzetta, il panificatore di casa, dovrà convincere il maggior numero di ...

