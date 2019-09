McLaren 720S - La MSO Apex Collection omaggia le curve più note della F 1

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 30 settembre 2019) Laha creato una nuova serie limitatagrazie alle esperte mani dei tecnici del reparto MSO. ParliamoMSO, che sarà prodotta in soli 15 esemplari riservati al mercato europeo, di cui sei con guida a destra. In Inghilterra la vettura avrà un prezzo di 288.813 Sterline, pari a circa 325.500 euro al cambio attuale.3 esemplari per ognuna delle 5più famose. La base di partenza è quelladotata del Track Pack e alleggerita di 24 kg rispetto alla versione di partenza. La personalizzazione si ispira ai più famosi circuiti europei e in particolare alle cinquepiù impegnative e. Per questo motivo saranno prodotte cinque variantiserie speciale, ognuna assemblata in sole tre unità per rendere omaggio rispettivamente alla Eau Rouge di Spa-Francorchamps, alla Mobile 1 Kurve di Hockenheim, alla Abbey di ...

