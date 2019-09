Mbs alza la tensione | il mondo fermi l' Iran o il petrolio andrà alle stelle

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 30 settembre 2019) Una guerra tra Arabia Saudita emanderebbe in rovina l’economia globale e farebbe aumentare a “cifre impensabilmente alte” i prezzi delse ilnon agisse per scoraggiare l’. Parola di Mohammed bin Salman (MBS per i media internazionali), erede al trono del Regno saudita. MBS sa bene che perrtare la comunità internazionale e soprattutto le potenze più dipendenti dal, come il Giappone, la Cina, ed anche, per venire all’Europa, Gran Bretagna, Germania e Italia, occorre far leva più che su ragioni geopolitiche o battendo sul tasto, consumato ormai, della penetrazione della mezzaluna sciita in Medio Oriente, sulla direttrice Damasco-Baghdad-Beirut, sull’incubo di una “esplosione” della bolletta energetica che porterebbe al collasso le economie di mezzo.Alla Cbs, nella trasmissione ...

