Mazzù Genk | “Contro il Napoli stadio pieno Il presidente preparerà qualcosa per

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 30 settembre 2019) L’allenatore del, Felice, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss in vista dell’impegno di Champions contro il, mercoledì. “La partita con il Sint-Truiden è stata molto particolare, vincevamo 3-0, poi la gara è stata sospesa per 17 minuti per gli scontri sugli spalti, ci siamo deconcentrati e siamo molto delusi per aver mollato, dando la possibilità di rimonta ai nostri avversari, è stato un vero peccato”. Sulla squadra: “Siamo una squadra molto giovane, molti talenti che si erano messi in mostra nella scorsa stagione sono partiti, come Malinovski che gioca da voi in Italia con l’Atalanta” Sulla partita contro il“Sarà una partita importate per noi, ilha qualità importanti, non si vince per caso con il Liverpool, faremo il meglio per rientrare in corsa e per dare una soddisfazione ...

