Mattino 5 | Antonella Mosetti | “Avevo avvertito mia figlia Asia”

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 30 settembre 2019)Cinque fa una rivelazione: “Do fastidio”ha asfaltato tutti i suoi haters questa mattina nel salotto di Federica Panicucci. A5 la showgirl ha parlato delle critiche ricevute sui social, senza nascondersi facendo delle rivelazioni anche sulla, Asia Nuccetelli.ha ammesso di essere ormai abituata ai commenti dei detrattori che non le fanno “nè caldo nè freddo”. Federica Panicucci ha letto in diretta alcune delle critiche mosse su Instagram allache ha risposto così: “Ho trasformato negli anni questi attacchi in positivo … Se alla mia età do così fastidio vuol dire che sto facendo bene il mio lavoro, sto curando bene la mia immagine”. La showgirl e ex gieffina ha ammesso di essere serenissima e ha sottolineato: “Di rifatto ho ben poco”. Asia ...

TRMh24 : TRM h24 News | domenica 29 Settembre 2019, edizione del mattino: le notizie da Puglia e Basilicata, in studio Anton… - SaraCapatti : Emanuela Capatti Alessandro Capatti Antonella Lascala Aurora Pelucchi Francy Baranci Praticamente io al mattino..… -