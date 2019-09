Matteo Salvini “110% di sbarchi in più | bravi tutti” Di Maio contrattacca

Referendum sulla legge elettorale : Matteo Salvini deposita il quesito : Hanno detto si: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sardegna Piemonte, Abruzzo, Basilicata e Liguria. Quindi oggi la Lega di Matteo

Matteo Salvini e Luigi - ex comunista di Terni : "Voto Lega - mandiamoli tutti a casa" : Ha sempre votato a sinistra ma ora Luigi, 75 anni, interista, di Terni, "da sempre comunista, a giugno ha stracciato la tessera del Partito democratico e il prossimo 27 ottobre voterà Lega", scrive Matteo Salvini in un post pubblicato sul suo profilo Twitter in cui mostra il video del nuovo "acquist

Sondaggio Youtrend - elezioni in Umbria : centrodestra avanti. Matteo Salvini : "Schiaffo a Conte in arrivo" : I primi sondaggi in vista delle elezioni in Umbria del 27 ottobre parlano chiaro: il centrodestra è avanti con la candidata leghista sostenuta anche da Forza Italia e Fratelli d'Italia, Donatella Tesei. Secondo i dati di Quorum/Youtrend, in esclusiva per Agi, riportati su Il Tempo, Vincenzo Bianconi

Otto e Mezzo - Matteo Salvini sfida Lilli Gruber : "Martedì vado da lei - il programma meno fazioso della storia" : Lo scorso anno fu, a più riprese, lo scontro televisivo più appassionante dell'anno, tra attacchi reciproci e mazzi di rose rosse che non sono mai arrivati. Si parla di Matteo Salvini contro Lilli Gruber, ovviamente a Otto e Mezzo su La7. Scontro che si riproporrà questo martedì, 2 Ottobre. Lo ha an

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto in calze a rete : il siparietto con Fabio Fazio contro Matteo Salvini : siparietto a Che tempo che fa tra Luciana Littizzetto e Fabio Fazio. Nel mirino, ovviamente, c'è Matteo Salvini. Tutto nasce dal peculiare look sfoggiato dalla comica torinese: stivaletti fucsia con tacco alto e calze a rete. Un look davvero insolito, che viene commentato così da Fazio: "Belli, bell

Non è l'arena - Luigi Di Maio "in fuga" da Matteo Salvini : rifiuta il confronto tv proposto da Giletti : In fuga. Così potrebbe essere definito Luigi Di Maio, ospite in studio a Non è l'arena, il programma condotto da Massimo Giletti su La7. Il capo politico del M5s era infatti il primo ospite della puntata di domenica 29 settembre, protagonista di una lunga intervista in cui ha spaziato dall'azione di

Non è l'Arena - Alan Friedman su Matteo Salvini : "Non c'è più - ecco cosa dicono a New York dell'Italia" : In primissima fila tra i detrattori di Matteo Salvini, da tempo, c'è Alan Friedman. E il giornalista era ospite, domenica 29 settembre in prima serata su La7, a Non è l'Arena di Massimo Giletti. Friedman prima afferma: "La sensazione è che l'Italia negli ultimi tempi è stata snaturata. Quando vedo d

Matteo Salvini martedì a Otto e mezzo : "Ci vado con gioia - almeno non trovo Asia Argento" : Matteo Salvini torna da Lilli Gruber. L’ex ministro dell’Interno parteciperà infatti alla puntata di Otto e mezzo di martedì sera. Ad annunciarlo è il leader leghista durante un comizio ad Ascoli Piceno.“martedì andrò in una delle trasmissioni meno faziose della storia della televisione, dalla Gruber” ha annunciato Salvini, provocando il prevedibile dissenso dei militanti. “Ma ci vado con gioia, almeno non incontro Asia Argento, mi va ...

I sondaggi sorridono a Matteo Renzi - in crisi Salvini - Di Maio e Zingaretti : Il sondaggio elettorale realizzato dall’Istituto di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera certifica il vistoso calo della ?Lega di

Di Maio : “Se Matteo Salvini non si beveva un mojito in più era ancora ministro dell’Interno” : "Da Salvini pugnalata alle spalle, ha deciso lui di non essere più ministro dell'Interno" ha spiegato il ministro degli esteri nel corso dell'intervista a Massimo Giletti a Non è l'arena su La7. . "C'è chi pensa al partito e chi al Paese e lui ha pensato al suo partito, è legittimo ma ora non può dire dall'opposizione che questo governo non sta facendo bene" ha aggiunto di Maio.Continua a leggere

Non è l'Arena - Di Maio frigna da Giletti : "Matteo Salvini mi ha tradito" : "So di confronti in altri studi tra Salvini e Renzi. Per quanto mi riguarda quello che dovevamo dirci lo abbiamo fatto quando abbiamo governato per il Paese, quando una persona ti dà la parola e poi la tradisce per me finisce lì. Quello che è successo quest'estate non è stata una cosa contro di me o

Matteo Salvini - ritorno al passato : affida la Lega a Roberto Calderoli per tornare al governo : Il consenso resta alle stelle, ma per Matteo Salvini, ovviamente, il momento politico è complicato. Confinato all'opposizione dopo l'inciucio tra Pd e M5s, la traversata verso le elezioni potrebbe rivelarsi più lunga del previsto. E il tempo può cambiare le cose. Per questo, mette in luce un retrosc

Matteo Renzi e Matteo Salvini - "mattanza in aula" : perché il taglio dei parlamentari può punirli : Il taglio dei parlamentari stroncherà tutte le speranze dei transfughi di trovare un posto altrove. perché sarà una vera mattanza. Le campagne acquisti dei due Mattei, Renzi e Salvini sono solo sulla carta, perché dopo l'approvazione della riforma i partiti dovranno ridurre drasticamente le poltrone

Enrico Mentana - la rivelazione : "Chi ha fregato Matteo Salvini dicendogli di aprire la crisi" : "Matteo Salvini era il Diego Maradona della situazione, però te la ricordi la scena di Maradona ai mondiali del '94 viene portato da una signora verso il bordo del campo per fare l'anti-doping? E' scoppiato. Si dice in questi casi che uno si monta troppo la testa, perde il senso della realtà". Ma at