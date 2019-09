Mario Cerciello Rega | urla dopo coltellate È africano Caccia al video della

Mario Cerciello Rega : una nuova testimonianza inchioderebbe Varriale : Sembra esserci una svolta nell'omicidio di Mario Cerciello Rega, il carabiniere originario di Somma Vesuviana (Napoli) ucciso a Roma la scorsa estate da due ragazzi dell'altà società statunitense, in vacanza in Italia. Una testimone ha dichiarato di aver sentito alcune urla risuonare la notte dell'omicidio (avvenuto il 26 luglio 2019) alle 3:16: "Mario, mi senti? Pronto, mandateci un’ambulanza, siamo in via Pietro Cossa, angolo via Cesi... è ...

Mario Cerciello Rega - dai cellulari di Hjorth e Lee spuntano foto con armi e droga : si aggravano le posizioni : Decine di foto di sostanze stupefacenti e di denaro in contante all'interno dei cellulari di Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth, i due giovani americani accusati dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. "La quantità di immagini presenti all'interno dell'apparato telef

Le novità sull’omicidio di Mario Cerciello Rega : "Repubblica" e "Corriere" oggi hanno pubblicato nuovi dettagli dell'indagine, a cominciare dalle versioni contraddittorie di Andrea Varriale su come siano andate le cose quella notte

Mario Cerciello - clamorosa svolta : il pusher aveva un informatore. Si tratta di un appuntato dei carabinieri : Italo Pompei, il pusher del caso del carabiniere Mario Cerciello Rega, aveva un referente tra i carabinieri. È un appuntato con il quale risultano oltre 2.000 contatti in due anni. A scoprirlo gli uomini del Nucleo investigativo dell'Arma nell'ambito dell'indagine su quanto accaduto nella notte tra

Mario Cerciello Rega ucciso da 11 fendenti sferrati in 32 secondi : Mario Cerciello Rega ucciso da 11 fendenti sferrati in 32 secondi Il vicebrigadiere e il suo collega Andrea Varriale erano senza pistola, ci sono dubbi su se avessero o meno il distintivo. Sono stati portati in un luogo buio. Nei confronti di Natale Hjort, si legge nelle carte, "il quadro accusatorio è ...

Carabiniere ucciso - le ultime parole di Mario Cerciello prima di morire. Parole che fanno male al cuore. E la straziante reazione del collega. Trascrizioni che arrivano solo ora : Una trascrizione che fa male. Eccola la prima, drammatica, telefonata del Carabiniere Andrea Varriale alla Centrale operativa, subito dopo l’aggressione. Sono le 3.16 della notte tra il 25 e il 26 luglio scorso. Come tutti ricorderanno, il ventenne americano Finnegan Elder Lee ha appena inferto undici coltellate al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ed è fuggito con l’amico Natale Hjort. Cerciello, che era andato senza pistola all’appuntamento ...

Anche il collega di Mario Cerciello Rega era disarmato? : Lo scrivono oggi diversi giornali (ma non tutti) dando conto di alcune novità importanti sull'indagine sull'accoltellamento del carabiniere a Roma, lo scorso luglio

Mario Cerciello Rega - arrivano i risultati dell’autopsia : “È morto così” : Sono emerse le prime indiscrezioni – il referto non è ancora stato reso noto ufficialmente – dall’autopsia di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso a Roma la notte tra il 25 e il 26 luglio. La maggior parte delle coltellate con le quali il militare è stato colpito hanno raggiunto organi vitali: cuore, stomaco e polmoni. “Sarebbero bastati uno o due colpi per ucciderlo, ne sono arrivati undici”, rivelano fonti inquirenti a ...

Mario Cerciello Rega ucciso? Un carabiniere indagato per la foto all'americano bendato in caserma : Un carabiniere è stato indagato nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma relativa alla foto, bendato e ammanettato, di Christian Gabriel Natale Hjort, il 19enne americano accusato di concorso in omicidio per la morte del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega. Il carabiniere in

Elder Lee - fango su Mario Cerciello Rega : "Lo ho ucciso perché temevo lo strangolamento" : "Elder ci ha detto che aveva paura di essere strangolato, di essere oggetto di un'aggressione da parte di Cerciello quella notte, non sapeva che fosse un carabiniere". Lo riferiscono gli avvocati Roberto Capra e Renato Borzone , legali di Finnegan Lee Elder, il ragazzo americano reo confesso dell'om

Carabiniere ucciso - il post della polizia americana per Mario Cerciello Rega : «Era appena tornato dal viaggio di nozze» : Il vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega è morto mentre era in servizio per mano di due americani e la polizia della California ha scelto di rendergli omaggio con un post su...

Carabiniere ucciso - la proposta alla Lega Pro : un quadrangolare intitolato a Mario Cerciello Rega : Si è svolta la riunione, aperta dal presidente del Comitato etico, il prefetto Francesco Cirillo, che ha ricordato la morte tragica e violenta del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. E’ stato dato mandato al gen. Luigi Curatoli di portare un messaggio di vicinanza e di cordoglio al Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri e alla famiglia del Carabiniere. Il prefetto Cirillo ha proposto che la Lega Pro organizzi il prossimo 25 ...