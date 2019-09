Marco Giallini : “Rocco Schiavone? Un uomo malinconico e mai così felice” : Rocco Schiavone torna su Rai 2, Marco Giallini a Blogo: “Lui è un uomo malinconico che non tocca mai picchi di estrema felicità” Oramai è una certezza: Rocco Schiavone sta per tornare nelle nostre televisioni. A vestire i panni del burbero vicequestore sarà come sempre Marco Giallini. Da mercoledì 2 Ottobre, su Rai 2 e […] L'articolo Marco Giallini: “Rocco Schiavone? Un uomo malinconico e mai così felice” proviene ...

Rocco Schiavone - la stagione 4 si farà? La risposta di Marco Giallini : Marco Giallini sulla quarta stagione di Rocco Schiavone: “Lo chiedete a me?” Mercoledì 2 Ottobre inizierà su Rai Due la terza attesissima stagione della serie Tv Rocco Schiavone. E anche stavolta il canale ad ospitare la fiction sarà Rai Due. La fiction sarà composta da 4 puntate tutte in prima serata. E proprio oggi TvBlog.it ha raggiunto il protagonista principale della serie tratta dai libri scritti da Antonio Manzini, Marco ...

Marco Giallini a Blogo : "Ho rifiutato il DopoFestival 2019 - in tv non mi sento a mio agio" (VIDEO) : Rocco Schiavone torna su Rai2 (e non su Rai1, come inizialmente previsto dalla Rai) e con esso torna in tv Marco Giallini. Blogo ha incontrato l'attore romano a margine della conferenza stampa di presentazione dei nuovi episodi, al via da mercoledì prossimo. In essi non ci sarà uno Schiavone evoluto, involuto o cambiato, ma uno Schiavone "che segue il corso della vita, malinconico e che non tocca mai picchi di estrema felicità" ...

Solitudine e ludopatia in Rocco Schiavone 3 - Marco Giallini sulle polemiche : “Fuma tanto - che volete?” : Rocco Schiavone 3 inaugura la nuova stagione televisiva della Rai, confermandosi come un prodotto innovativo e in grado di rompere con la tradizione. Antonio Manzini, l'autore da cui la serie è tratta, Marco Giallini, il cast e il regista della terza Stagione, Simone Spada, hanno anticipato il terzo ciclo di episodi, al via su Rai2 da mercoledì 2 ottobre. Dopo insistenti voci di una promozione sulla rete ammiraglia, Rocco Schiavone 3 resterà su ...

Rocco Schiavone 3 - conferenza stampa in diretta con Marco Giallini : Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa di presentazione della terza stagione di Rocco Schiavone, la serie tratta dai romanzi e racconti di Antonio Manzini, editi in Italia da Sellerio, che andrà in onda, per quattro settimane, su Rai2 (e non su Rai1, come inizialmente deciso dalla tv pubblica) a partire da mercoledì 2 ottobre alle ore 21.20. Presente il cast capitano da Marco Giallini e composto da Isabella Ragonese, Ernesto d’Argenio, ...

Rocco Schiavone 3 in onda da ottobre dopo l’ultima replica del 25 settembre : le anticipazioni di Marco Giallini : La seconda stagione lascerà spazio a Rocco Schiavone 3. Mercoledì 25 settembre andrà in onda l'ultimo episodio in replica, intitolato Prima che il gallo canti, tratto dal romanzo Pulvis et Umbra edito da Sellerio nel 2017. Schiavone torna a Roma per indagare sul ritrovamento di un cadavere senza nome con in tasca un solo biglietto con scritto il numero di telefono del vicequestore. Rocco è costretto a fare i conti con il suo passato ...

Marianne Mirage per «L'amore è finito» un corto con Marco Giallini : Cinque minuti di musica, azione e atmosfere forti. Per il videoclip, anzi il cortometraggio d'autore, del singolo L'amore è finito, Marianne Mirage ha scelto la regia di Fabio Resinaro, regista di Mine e autore dell'adrenalinico Ride, la fotografia di Paolo Bellan (Ride, E.D.E.N) e la compagnia, in scena, di Marco Giallini. La cantautrice, che qui rivela anche una vocazione per il cinema, è protagonista di una storia, ...

Rocco Schiavone - Marco Giallini confessa : “Perché devo fermarmi?” : Marco Giallini prima di Rocco Schiavone svela: “Mi piace il lavoro e non mi fermo!” La fiction Rocco Schiavone tornerà su Rai2 a partire da Mercoledì 2 Ottobre. In un primo momento sembrava che la serie Tv sarebbe dovuta approdare sul primo canale, ma per diverse polemiche sollevate da alcuni politici, i dirigenti Rai hanno deciso di lasciarla sulla rete di Carlo Freccero. Comunque sia oggi il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha ...

Rocco Schiavone 3 - al via la terza stagione : le anticipazioni di Marco Giallini : “Rocco mi somiglia moltissimo, è forse il personaggio che più sento vicino tra tutti quelli che ho fatto, e tornare a interpretarlo mi viene naturale. Tra me e lui ci sono molti punti in comune, mi guardo allo specchio e io sono quello lì. È uno duro, uno che non ha paura”. Parola di Marco Giallini che si prepara a tornare in tv con la terza stagione di Rocco Schiavone al via martedì 2 ottobre alle ore 21.20 su Rai 2. Intervistato ...

Marco Giallini - troppe canne in tv/ Rocco Schiavone retrocesso su Rai 2 : Rocco Schiavone torna su Rai 2: la fiction Rai era stata inizialmente annunciata sull'1, ma troppo politically scorrect per via delle canne

Beata ignoranza : trama - cast e curiosità del film con Alessandro Gassmann e Marco Giallini : Giovedì 5 settembre alle 21.20 su Rai 3 va in onda il film del 2017 Beata ignoranza, diretto da Massimiliano Bruno (l’indimenticabile Martellone di Boris) e con un cast di tutto rispetto tanto nei due attori principali (Marco Giallini e Alessandro Gassmann), quanto nella schiera di comprimari che li accompagna. Beata ignoranza: il trailer Beata ignoranza: la trama La commedia racconta le vicende i due nemici/amici, insegnanti di liceo, ...