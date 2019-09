Marco Fantini e Beatrice Valli si sposano | la coppia emozionata per l' avvenimento

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 30 settembre 2019)si: i due volti noti di Uomini e Donne convoleranno presto a nozze, così come i diretti interessati hanno annunciato su Instagram rendendo partecipi i fan della loro immensa felicità.ha organizzato una sorpresa davvero speciale per la sua futura moglie: approfittando della loro permanenza a Parigi per la Fashion Week, l'ex tronista, nel giorno del suo compleanno, ha donato uno splendido anello achiedendola in sposa. La giovane,e felice, ha risposto di sì. Proposta di matrimonio a Parigi Dopo aver lanciato frecciatine al suo compagno, con il quale condivide una figlia e che è diventato una figura indispensabile per il suo primogenito nato da una precedente relazione,ha ricevuto la proposta di matrimonio. La richiesta non poteva giungere in un momento più bello e in un posto più magico:ha scelto Parigi, la città ...

advorehp : RT @sandrinaadmni: Ci rendiamo conto che Marco Fantini scelse Beatrice Valli regalandole un paio di scarpe per Alle? Alle, figlio di un alt… - quedateaquix : Chissà Anna Munafò quanto si starà mangiando le mani per non aver scelto Marco Fantini - ioteeilmare_ : RT @Iperborea_: Marco Fantini ha chiesto a Beatrice Valli di sposarlo, ripeto, Marco Fantini e Beatrice Valli si sposeranno, questa non è u… -