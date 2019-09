Manuel Bortuzzo | la difesa degli imputati | “Non volevano uccidere | non ci fu alcuna

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Quella notte non avevanointenzione die il gesto non fu premeditato. È quanto hanno sostenuto gli avvocati di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, accusati del duplice tentato omicidio del nuotatoree della fidanzata Martina Rossi avvenuto la notte tra il 2 e il 3 febbraio scorso a Roma. A causa dei colpi di arma da fuoco che lo raggiunsero in zona spinale,riportò la lesione del midollo e rimase paralizzato. “Non, non c’è statapremeditazione”, hanno detto davanti al giudice per l’udienza preliminare, Daniela Caramico D’Auria, gli avvocati Alessandro Federicis e Giulia Cassaro. “La ricostruzione della dinamica dei colpi dimostra che i colpi non vennero sparati con quella intenzione – hanno aggiunto i legali – Abbiamo chiesto al giudice di riconoscere le attenuanti ...

