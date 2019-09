Manovra | tasse in busta paga ridotte | niente flat tax estesa alle partite Iva

Cashback - "bonus Befana" e tasse : cosa bolle nel pentolone della Manovra : Il premier Conte annuncia: ''Trovati i 23 miliardi per scongiurare l'aumento dell'Iva'', ma cosa ci sarà nella legge di...

Manovra : Faraone (Italia Viva) - 'aumentare fiducia non Iva e tasse' : Palermo, 30 set. (AdnKronos) - "La missione di Italia Viva è aumentare la fiducia delle famiglie, delle imprese e degli investitori e non aumentare le tasse, tartassare ancora di più gli italiani. Possiamo discutere di tutto ma il programma di governo è per noi sacro: niente aumento dell’Iva, niente

Manovra - tasse che vengono tasse che vanno : quali rimarranno e quali verranno abolite : La prossima legge di Bilancio, dopo l'approvazione della Nota di aggiornamento al Def prevista per oggi da parte del Consiglio dei ministri, dovrebbe iniziare a prendere forma. Alcune tasse e alcune misure verranno inserite nella Manovra, mentre altre spariranno. Ecco quali saranno le novità - che riguardano da vicino i cittadini - che potrebbero essere introdotte dalla legge di Bilancio.Continua a leggere

Manovra/ Iva - deficit e tasse : il puzzle che crea il caos tra gli italiani : Non c'è chiarezza sulle cifre e gli interventi che verranno indicati dal Governo con la Nadef e con la successiva Legge di bilancio

Manovra - nuova Iva e freno su quota 100 Meno tasse per chi usa carte di credito In Italia tanti Pos - ma si paga in contanti : In fase di studio una tassa più leggera per chi usa mezzi di pagamento elettronici. Sono previsti invece rincari per chi salda con il cash

Manovra - ritocchi Iva o stretta sui bonus fiscali : è rebus. Pd insiste : giù le tasse sul lavoro : Ritoccare l'Iva, ma in chiave sociale, o avviare una stretta sulle tax expenditures, tante volte annunciata e mai effettivamente realizzata. A 48 ore dal varo della nota di aggiornamento al Def,...

Manovra - Pd : giù tasse e alzare stipendi Renzi : carte credito - meno commissioni : I provvedimenti dovrebbero essere presentati tra i ddl collegati alla legge di Bilancio nella nota di aggiornamento al Def che verrà presentata lunedì. Zingaretti: «alzare stipendi tagliando tasse». Renzi: «Dimezzare le commissioni sulle carte di credito»

Verso la Manovra - dalla card unica al taglio delle tasse : le misure sul tavolo : Il tempo per la legge di Bilancio stringe: lunedì sarà il giorno della Nota di aggiornamento del Def. Dal pacchetto...

Manovra : Di Maio - ‘non dobbiamo essere ricordati come governo delle tasse’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Non si può finire nel dibattito ci servono dei soldi tassiamo qualcosa. Io non voglio far ricordare questo governo come il governo delle tasse”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di Zapping su Radiouno.L'articolo Manovra: Di Maio, ‘non dobbiamo essere ricordati come governo delle tasse’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Manovra : Bernini (FI) - ‘per abbassare tasse stop rdc e quota 100 - hanno già fallito’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Per abbassare le tasse dobbiamo evitare di mettere nella categoria ‘spesa’, alcune operazioni che hanno già fallito, come reddito di cittadinanza e quota 100. Sono queste le politiche che impediscono di abbassare realmente le tasse”. Lo scrive in un tweet la capogruppo di Fi al Senato, Anna Maria Bernini.L'articolo Manovra: Bernini (FI), ‘per abbassare tasse stop rdc e quota ...

Incubo microtasse nella Manovra : chi pagherebbe cara la stangata : L'avvertimento di Federconsumatori al governo Pd-M5s: "Piuttosto che agire d'urgenza, inventando nuove tasse che in alcuni...

Manovra - Renzi avvisa subito Conte"Investire sull'ambiente senza nuove tasse" : L'ex premier ribadisce il sostegno all'esecutivo ma rivendica: "Mandato a casa Salvini e portato il Pd al governo, dovevamo fare chiarezza in casa nostra". E spiega perché non servono nuove tasse "verdi"

Manovra/ Più tasse - meno Pil : ecco cosa c'è dietro le ultime mosse del Governo : Si avvicina il momento in cui il Governo dovrà varare la MANOVRA. E per i cittadini c'è il rischio che le tasse non scendano