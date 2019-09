Manovra | niente intesa dopo il verticenotturno da Conte con Pd | M5S | Leu e IV

Fonte : ilmessaggero

(Di lunedì 30 settembre 2019) Si alza la tensione nella maggioranza, alla vigilia dell'approvazione della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. Le divergenze, tenute sotto traccia fino all'ultimo,...

egitto86 : RT @Corriere: La manovra: tasse in busta paga, l’ipotesi riduzione. Autonomi, la flat tax non sarà e... - Corriere : La manovra: tasse in busta paga, l’ipotesi riduzione. Autonomi, la flat tax non sarà estesa - lalojimjuarez : RT @Corriere: La manovra: tasse in busta paga, l’ipotesi riduzione. Autonomi, la flat tax non sarà e... -