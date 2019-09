Manovra da 30 miliardi | oltre 14 miliardi di flessibilità Def | stop Iva e taglio cuneo

Ecco la Manovra economica : l’Iva non aumenta - piano da circa 30 miliardi : Deficit al 2,2% con 14 miliardi di flessibilità. Conte: «Non esiste una golden share di Renzi, è un’idea sbagliata di vedere l’azione di governo»

Manovra da 29 miliardi. Conte : 'Iva non aumenta. Deficit al 2 - 2% nel 2020 : Il governo ha trovato le risorse per evitare l'aumento dell'Iva. «La prima bella notizia è che sterilizziamo l'incremento dell'Iva, 23 miliardi sono stati trovati,...

Nella Manovra 14 miliardi di flessibilità. Stop all’aumento Iva e deficit al 2 - 2% nel 2020 : Con un deficit che si ferma al 2,2% come da attese, un obiettivo di crescita che non va oltre lo 0,6% e un debito che scende dal 135,7% al 135,2%, la Nota di aggiornamento al Def approvata il 30 settembre dal consiglio dei ministri disegna i contorni di quella che per il governo sarà una manovra di transizione

Nella Manovra 14 miliardi di flessibilità. Stop integrale all’aumento Iva : Con un deficit che si ferma al 2,2% come da attese, un obiettivo di crescita che non va oltre lo 0,6% e un debito che scende dal 135,7% al 135,2% la Nota di aggiornamento al Def approvata lunedì sera dal consiglio dei ministri disegna i contorni di quella che per il governo sarà una manovra di transizione

Manovra - Conte : “Sterilizziamo l’Iva : i 23 miliardi ci sono. Ma non mi accontento di questo : voglio far volare l’Italia. Sono il riformatore del Paese” : “La prima bella notizia è che sterilizziamo l’incremento dell’Iva, neutralizziamo le clausole di salvaguardia, dunque i 23 miliardi ci Sono, li abbiamo trovati. Ora stiamo completando perché c’è ancora qualche copertura che ci manca ma siamo molto ambiziosi”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in uscita da Palazzo Chigi. “Il mio obiettivo – sottolinea – è assolutamente dare più soldi ...

Stop Iva o taglio del cuneo fiscale. Nella Manovra c'è un buco da 5 miliardi : Quando poco prima delle dieci di domenica sera si sono aperte le porte di palazzo Chigi per il vertice di emergenza sulla manovra voluto dal premier Conte, Roberto Gualtieri si è presentato con numeri inequivocabili: all’appello mancano 5 miliardi. Tutto quello che si poteva mettere insieme sul fronte delle coperture, compresa una maxi-flessibilità da parte di Bruxelles, non basta. È in questo punto che va ...

Manovra - cosa ci sarà in legge di Bilancio : come il governo vuole trovare più di 30 miliardi : Il Consiglio dei ministri dovrà varare nel tardo pomeriggio la Nota di aggiornamento al Def, il primo passo in vista della legge di Bilancio. Intanto va fissato il deficit, che potrebbe essere al 2,2%, senza scontri con l'Ue. Poi si andrà avanti con le misure da inserire nella Manovra e con gli strumenti da utilizzare per reperire le risorse necessarie e trovare più di 30 miliardi di euro.Continua a leggere

Gualtieri - Manovra da 30 miliardi di euro con cuneo e ritocchi Iva : Il Tesoro sta mettendo a punto le cifre macroeconomiche che saranno l'ossatura della prossima manovra, e che verranno rese note nella Nadef, la Nota di Aggiornamento al Def, all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di oggi. Poi serviranno altre due settimane per sapere nel dettaglio le misure della manovra che comprendera' anche un decreto fiscale. Quel che e' certo e' che il Governo lavora per scongiurare l'aumento dell'Iva previsto per ...

"Sarà una Manovra da 30 miliardi. Non toccheremo quota 100 e Reddito di cittadinanza" - dice Gualtieri : Il ministro dell'Economia Roberto Gualteri, ospite di "1/2 ora in più", ha anticipato alcuni punti della prossima Legge di Bilancio. Una manovra che dovrebbe attestarsi sui 30 miliardi di euro, cifra che definisce "credibile". Ai 23 miliardi per evitare l'aumento dell'Iva, ha spiegato, "sono da aggiungere altri miliardi per le politiche da mettere in campo. Comunque la cifra sarà definita dal Consiglio dei ministri". "Non ...