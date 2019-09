Manovra - Conte : Iva non aumenta - trovate le risorse. Deficit al 2 - 2% nel 2020 : Il governo ha trovato le risorse per evitare l'aumento dell'Iva. «La prima bella notizia è che sterilizziamo l'incremento dell'Iva, 23 miliardi sono stati trovati,...

Manovra - Conte : “La tassa sulle merendine non c’è”. Fioramonti : “Le lobby impediscono la sua introduzione” : Niente tassa sulle merendine, almeno non nel Nadef, il primo testo ufficiale che preannuncia la Manovra. In diretta su Skuola.net il presidente del Consiglio Giuseppe Conte precisa che “nel documento che approviamo oggi non abbiamo considerato di tassare le merendine“. Una proposta avanzata nelle settimane scorse dal ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti che ha creato anche momenti di tensione all’interno del ...

Manovra - Conte : “Sterilizziamo l’Iva : i 23 miliardi ci sono. Ma non mi accontento di questo : voglio far volare l’Italia. Sono il riformatore del Paese” : “La prima bella notizia è che sterilizziamo l’incremento dell’Iva, neutralizziamo le clausole di salvaguardia, dunque i 23 miliardi ci Sono, li abbiamo trovati. Ora stiamo completando perché c’è ancora qualche copertura che ci manca ma siamo molto ambiziosi”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in uscita da Palazzo Chigi. “Il mio obiettivo – sottolinea – è assolutamente dare più soldi ...

Manovra - Conte : “Il rapporto deficit/Pil sarà sopra il 2%” : Il presidente del Consiglio Conte, prima del Consiglio dei ministri che approverà la nota d'aggiornamento al Def, ha risposto alle domande di Skuola.net. Il premier si è detto favorevole all'abbassamento della soglia per il voto a 16 anni: "I nostri ragazzi credo che a 16 abbiano tutta la maturità psicofisica per votare. In astratto, poi, perché magari a 50 anni uno non la ha. Ma abbassarla a 16 ci sta"Continua a leggere

Manovra - Paolo Becchi contro Giuseppe Conte : "La presa per il cu*** è sempre la stessa" : "Fatemi capire: questo governo è nato per evitare l'aumento dell'IVA e ora l'aumentano dicendo che la cambiano. Cambiano tante cose, ma la presa per il c**o è sempre la stessa". Paolo Becchi commenta così la Manovra finanziaria del governo giallo-rosso, che però, a detta di Giuseppe Conte, "avrebbe

Manovra - Conte annuncia : “Abbiamo trovato le risorse - l’Iva non aumenta” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, annuncia che l'Iva non aumenterà e che i 23 miliardi di euro necessari per sterilizzare le clausole di salvaguardia sono stati trovati. Inoltre, la volontà del governo è quella di far scendere anche l'Iva sulle bollette e su alcuni beni come pasta e pane.Continua a leggere

Manovra - Conte : “Sterilizziamo l’Iva - trovate le risorse” : “La prima bella notizia è che sterilizziamo l’incremento dell’Iva, 23 miliardi sono stati trovati, c’è qualche cosa che ci manca ma siamo ambizioni”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intercettato dai giornalisti fuori da Palazzo Chigi. Dunque nessun “aumento selettivo”?, chiedono i cronisti. E Conte risponde che il governo sta lavorando per evitare questa soluzione: un obiettivo su cui, ha ribadito, ...

DIETRO LE QUINTE/ La vera "Manovra" - e la rinuncia - di Conte e Gualtieri : Gualtieri dice che l'Italia deve "pagare il conto del Papeete", ma la manovra sua e di Conte, e quindi dettata dall'Ue, è una stangata

Manovra - niente intesa dopo il vertice notturno da Conte con Pd - M5S - Leu e IV : Non bastano quattro ore di vertice notturno a Palazzo Chigi per trovare l'intesa sulle misure da presentare nella nota di aggiornamento al Def. La riunione convocata in nottata dal premier...

Manovra - niente intesa dopo il verticenotturno da Conte con Pd - M5S - Leu e IV : Si alza la tensione nella maggioranza, alla vigilia dell'approvazione della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. Le divergenze, tenute sotto traccia fino all'ultimo,...

Governo - sulla Manovra prime tensioni Pd-M5s. Vertice notturno sull’Iva da Conte. A sorpresa asse (involontario) Di Maio-Renzi : La prima ragione sociale della nascita del Governo M5s-Pd era bloccare l’aumento dell’Iva. Ora proprio sull’imposta indiretta si consuma il primo vero momento di tensione nella nuova maggioranza. A differenza del Governo Conte 1 non sono solo due squadre a fronteggiarsi, ma quattro partiti – l’ultimo appena nato grazie a Matteo Renzi – e così il presidente del Consiglio si è trovato costretto a convocare un ...