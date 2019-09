Maltempo Usa | bufera di neve fuori stagione | 7 Stati colpiti

Previsioni meteo 24 settembre : oggi breve pausa dal Maltempo - mercoledì tornano i temporali : Le Previsioni meteo di oggi martedì 24 settembre annunciano una breve tregua dal maltempo per l'Italia, con cielo generalmente più limpido e soleggiato su tutto il Paese. Sarà però solo una pausa, perché da domani mercoledì una nuova perturbazione proveniente dal nord colpirà la penisola, portando pioggia e temporali.Continua a leggere

Pausa del Maltempo prevista per martedì - ma mercoledì in arrivo altro fronte instabile : Roma - L'alta pressione si sta ormai posizionando lungo i paralleli distendendosi sull'Europa meridionale e favorendo il passaggio di impulsi atlantici in transito da ovest ad est lungo il suo perimetro superiore. Uno di questi transiterà lunedì impegnando il Centro-Nord e le regioni del basso Tirreno. Sarà seguito da schiarite anche ampie ma nel giro di altre 24 ore toccherà all'ennesimo impulso atlantico ...

Maltempo - paura a Prato : campanile del Duomo colpito da due fulmini - cattedrale chiusa fino al pomeriggio [FOTO LIVE] : paura a Prato dove il forte Maltempo ha causato danni e disagi. In seguito a un violento temporale, stamani alle 09 due fulmini hanno colpito il campanile del Duomo, danneggiando l’impianto elettrico della cattedrale di S. Stefano e quello del Museo dell’Opera del Duomo. Non solo: risultano danneggiati di conseguenza anche il motore delle campane, l’impianto audio, i microfoni e l’organo. Immediato l’intervento dei ...

Pausa del Maltempo prevista per sabato - da domenica ritorno delle piogge : Roma - Archiviato l'impulso instabile delle scorse ore, una temporanea rimonta anticiclonica interesserà l'Italia nella giornata di sabato, con tempo in prevalenza stabile e temperature in ripresa, pur su valori sostanzialmente in linea con le medie del periodo o lievemente al di sopra su tirreniche ed Isole Maggiori. domenica tuttavia avanzerà una perturbazione atlantica legata ad un vortice sulle Isole Britanniche, ...

Maltempo - 2° pomeriggio consecutivo di violenti temporali in Sicilia : crolli - danni e disagi a Ragusa : Il Maltempo sta colpendo le zone interne della Sicilia centro/orientale in modo particolarmente violento: dopo i violenti temporali di ieri pomeriggio tra Enna e Catania, oggi si sono ripetuti intensi nubifragi con accumuli di oltre 50mm di pioggia nelle zone più colpite, tra Enna e Ragusa. A causa del Maltempo, alle 14:40 è stata sospesa la circolazione sulla linea ferroviaria Gela-Modica-Siracusa, per l’erosione della massicciata fra ...

Maltempo : acquazzone su Ragusa - treni sospesi su linea Gela-Siracusa : Palermo, 20 set. (AdnKronos) – treni sospesi da oggi pomeriggio sulla linea ferroviaria Gela-Modica-Siracusa dopo il violento acquazzone che si è abbattuto sulla città di Ragusa. Le piogge, fa sapere Rfi, hanno provocato “l’erosione della massicciata fra Ragusa e Ragusa Ibla”. La circolazione ferroviaria è sospesa dalla 14.40. Venti tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici sono a lavoro per ripristinare circa 200 ...

Maltempo Sicilia : nubifragio e grandinata a Ragusa - allagamenti : Maltempi in Sicilia sopratutto nel Ragusano dove si sono verificati disagi e allagamenti. Il muraglione che delimita un’area condominiale tra via Di Vittorio e il parcheggio Colombardo alle spalle della questura di Ragusa, p in parte crollato. Negozi, scantinati e magazzini sott’acqua, pioggia battente e grandine con chicci grossi come noci ha paralizzato la citta’ tra le 14,30 e le 15. La situazione piu’ critica nelle ...

Maltempo Sicilia : intensa grandinata si abbatte su Ragusa : La Sicilia sta vivendo oggi condizioni di instabilità, a differenza di gran parte della penisola dove splende il sole. Questo per effetto di una blanda circolazione ciclonica coadiuvata da correnti...

Maltempo in Spagna - Comunità Valenciana in ginocchio a causa di piogge torrenziali ed esondazioni : strade come fiumi in piena - 2 morti [FOTO e VIDEO] : L’area del Mediterraneo che comprende la Comunità Valenciana e Murcia è stata colpita dai potenti effetti di una goccia fredda, con piogge torrenziali, strade allagate ed esondazioni di fiumi e torrenti. Il Maltempo sulla Comunità Valenciana ha provocato piogge torrenziali di circa 200 litri per metro quadrato in 6 ore a Beniarrès (Alicante) e raffiche di vento fino a 76km/h a Miramar (Alicante) e Oliva (Valencia). Inoltre, strade e ferrovie ...

Maltempo Sicilia : forte temporale causa frana ad Acireale - diversi evacuati : Le piogge e i temporali di forte intensità che hanno colpito la Sicilia, soprattutto nella giornata di ieri, hanno creato locali smottamenti e frane. Una decina di persone è stata fatta evacuare...

Marocco : Maltempo estremo e alluvioni causano distruzione e tante vittime : Dopo caldo e tanta siccità, il Marocco è stato investito da una forte ondata di maltempo legata alla saccatura fresca in discesa dal nord Europa verso il Mediterraneo occidentale. I forti contrasti...

Tragedia sull’Ortles - giovane precipita per 500 metri : nessuna speranza di trovarlo vivo - ricerche sospese causa Maltempo : È finita in Tragedia la scalata dell’Ortles per due giovani rocciatori tedeschi. Uno dei due è precipitato per oltre 500 metri. A causa delle condizioni avverse, le ricerche sono state sospese nel pomeriggio e riprenderanno solo domani. Nonostante l’ondata di maltempo, che ha portato neve fino a 2.400 metri, fosse stata annunciata da tempo, i due alpinisti hanno comunque deciso di affrontare la scalata della vetta più alta ...

Maltempo Sicilia - danni e disagi nel Ragusano : bomba d’acqua su Pozzallo : Giovedì 5 settembre di Maltempo in Sicilia, sopratutto nel Ragusano dove si sono verificati danni e disagi in diverse zone. Numerose le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco. Violenti acquazzoni, come fa sapere la sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Ragusa, hanno investito, dalle 13.30, il comune di Vittoria, dove sono caduti 21.8mm di pioggia e alcune strade sono rimaste allagate. Diversi automobilisti ...