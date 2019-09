Malta-Italia calcio femminile | Qualificazioni Europei 2021 | programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di lunedì 30 settembre 2019) La Nazionale ditorna in scena nelleagli, la cui fase finale è prevista in Inghilterra. La selezione del Bel Paese ha iniziato il proprio percorso con due vittorie contro Israele (3-2) e Georgia (1-0). Due trasferte positive sul piano dei punti ottenuti ma non delle prestazioni. Le azzurre sono apparse in chiaro ritardo di condizione e non è un caso che due formazioni ben al di sotto dello standard mondiale siano riuscite a tenere testa alle ragazze italiche. C’è da riordinare le idee in vista del match di venerdì 4 ottobre (Stadio Centenary, ore 17.30) a Ta’Qali controper vincere e convincere. Le nostre portacolori dovranno uscire da questi confronto con gol per mettere le cose in chiaro relativamente al discorso qualificazione del Gruppo B. Ricordiamo infatti che le nove vincitrici dei gironi e le tre migliori seconde (non ...

