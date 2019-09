L’urlo di Greta ha sbagliato bersaglio

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 30 settembre 2019) Forse non si è mai discusso quanto oggi del cambiamento climatico. Il tema non è nuovo, né le manifestazioni a favore delle politiche ambientali. Tuttavia la salienza nel dibattito pubblico ha raggiunto un picco: proposte di “tasse green”, discorsi diThunberg, scioperi per il clima e la 74esi

andreamanzi6 : L’urlo di Greta e il silenzio assordante delle istituzioni - Wise23993886 : RT @lefrasidiosho: L'urlo di Greta ai potenti della Terra #GretaThunberg - MadHatter094 : RT @lefrasidiosho: L'urlo di Greta ai potenti della Terra #GretaThunberg -