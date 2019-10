Lotta al lavoro nero - report della Guardia di Finanza sui controlli estivi : Pescara - La Guardia di Finanza di Pescara nella sua veste di polizia economico - finanziaria ha incentivato l’attività di contrasto al fenomeno del sommerso da lavoro, ancor più nel particolare periodo estivo appena conclusosi. In tale ambito è stato eseguito un articolato piano intervenziale su tutto il territorio di competenza dal dipendente Gruppo di Pescara, che ha effettuato circa 100 controlli ad altrettante attività ...

Conte ai sindacati : «Meno tasse sul lavoro - Lotta all'evasione e un piano per il Sud» : «Ho accolto al vostra richiesta di un incontro urgente per discutere insieme a voi delle misure che riteniamo indispensabili per la crescita e lo sviluppo dell'economia italiana in vista...

Infortuni : Catalfo - ‘da governo massimo impegno a Lotta contro morti lavoro’ : Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Il governo si impegnerà al massimo nel contrasto alle morti sul lavoro. La prossima settimana con Inail e Inl aprirò un tavolo per avviare il piano straordinario di prevenzione e sicurezza già inserito nel programma di governo. E’ mia intenzione coinvolgere anche le parti sociali e gli attori istituzionali della sicurezza sul lavoro. E’ necessario che le norme sulla prevenzione degli ...