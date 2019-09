L' oroscopo dell' amore per i single | 1 ottobre | Cancro sensibile | Acquario triste

L'oroscopo della settimana di Simon and the Stars (dal 30 settembre al 6 ottobre) : ARIETELa vita professionale è in balia di alcune oscillazioni. Questo non significa che c’è qualcosa che non va, anzi!Come dicevo la scorsa settimana, c’è chi sta affrontando alcune questioni con un referente di lavoro per apportare delle migliorie (contrattuali, organizzative, etc.), oppure è in gioco con una scommessa professionale importante. Diverse le conferme e le soddisfazioni che si possono ...

L'oroscopo dell'amore di coppia dell'1 ottobre : Toro geloso - Gemelli allegro : L'oroscopo dell'amore di coppia di martedì approfondisce il transito di Luna in Scorpione. Sebbene l'astro d'argento nel domicilio di Marte e Plutone si trovi in caduta e diventi irrequieto e torbido, non lesina comunque i suoi influssi benefici, rendendo lo Scorpione molto magnetico e passionale. Di conseguenza anche Cancro, Vergine, Capricorno e Pesci assumeranno un atteggiamento molto passionale, celato dietro un'apparente dolcezza. Di ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 30 settembre : Toro determinato - Cancro allegro : L'oroscopo dell'amore di coppia di lunedì moltiplica le sensazioni e rende le emozioni quasi magiche. Molto romantici e sensuali, Vergine, Bilancia, Toro. Gemelli, Sagittario e Acquario potranno beneficiare di un ritrovato benessere per far progredire la coppia in modo sognatore. Le configurazioni astrologiche non hanno dubbi e incrementano l'amore nelle relazioni a due, promettendo successi spettacolari nelle previsioni astrologiche segno per ...

L'oroscopo dell'amore per i single dal 29 settembre al 6 ottobre : Toro provocatorio : Nuove storie prendono il volo nelL'oroscopo dell'amore per i single settimanale di fine settembre e inizio ottobre. I transiti planetari suggeriscono di procedere in punta di piedi e con cautela nello sconfinato fiume di emozioni che Urano scompiglia nel Toro con la sua imprevedibilità e con Marte in Vergine che spinge le sensazioni alle stelle. L'amore non aspetta altro che essere concretizzato e le previsioni astrologiche segno per segno ...

L'oroscopo dell'amore di coppia fino al 6 ottobre : Bilancia innamorata - Acquario confuso : L'oroscopo dell'amore di coppia di inizio ottobre approfondisce il transito planetario di Luna dapprima in Bilancia, poi in Scorpione, Sagittario e Capricorno. Una nuova sensibilità anima anche gli altri simboli alle prese con le faccende del cuore, in più Mercurio nella giornata di venerdì passerà in Scorpione e garantirà una nuova intuizione magnetica alle previsioni astrologiche segno per segno. Sensazioni imprevedibili nelL'oroscopo ...

Branko - oroscopo della settimana : previsioni inizio ottobre 2019 : oroscopo Branko settimanale di inizio ottobre: previsioni dal 30 settembre in poi Dal libro “Branko 2019, calendario astrologico”, riportiamo di seguito alcune indicazioni sulle previsioni dell’oroscopo di Branko della settimana prossima, da lunedì 30 settembre al primo weekend di ottobre 2019, per ciascuno dei dodici segni zodiacali. Luna difficile, sabato 5, per i nati sotto il segno dell’Ariete, ai quali ...

oroscopo della prima settimana di ottobre : il Capricorno deve staccare la spina : Il mese di settembre è ormai giunto al suo termine, pronto a lasciare spazio ad ottobre, il quale accoglierà nuove posizioni astrali per i vari segni dello zodiaco. L'Oroscopo della settimana compresa fra lunedì 30 settembre è domenica 6 ottobre, si preannuncia particolarmente entusiasmante per alcuni segni, come ad esempio il Toro che sarà finalmente in grado di risolvere alcune situazioni lasciate in sospeso fino ad ora. Per il Capricorno, ...

L'oroscopo della settimana fino al 6 ottobre - da Ariete a Vergine : Gemelli 'voto 8' : L'oroscopo della settimana dal 30 settembre al 1° ottobre 2019 è pronto a dare la giusta, seppur ipotetica, valenza ai prossimi sette giorni. Sotto analisi odierna, l'Astrologia applicata alla settimana compresa tra l'ultimo giorno di settembre ed i primi sei giorni del nuovo mese, ottobre. In primissimo piano le analisi astrologiche estrapolate dalle effemeridi interessanti i primi sei segni dello zodiaco, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 28 settembre : Acquario felice - Sagittario allegro : L'oroscopo dell'amore di coppia è ricco di sorprese, tutte dedicate alla giornata di sabato. Sole dalla Bilancia mitiga un effetto molto controllato dal punto di vista emotivo di Luna in Vergine, tanto che anche Scorpione, Leone, Gemelli e Acquario riusciranno a credere maggiormente nell'amore di coppia, coltivandolo con i piccoli gesti giorno dopo giorno. Di seguito le previsioni astrali fortunate per incrementare splendide sensazioni a ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 27 settembre : Gemelli libero - Bilancia grintosa : Gli incroci planetari nelL'oroscopo dell'amore per i single di venerdì dettano legge in campo affettivo e indicano una strada da seguire per concretizzare i sogni e raggiungere una felicità amorosa tanto ambita. Buone le opportunità sentimentali soprattutto per Toro, Bilancia, Sagittario e Capricorno, che potranno sprigionare tutto il loro "magnetismo" per conquistare l'amore, con tenacia e una nuova consapevolezza. Di seguito le previsioni ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 27 settembre : Cancro temerario - Scorpione distaccato : L'oroscopo dell'amore di coppia di venerdì studia l'entrata di Luna in Vergine. Come una madre severa che elargisce poche manifestazioni di affetto, l'astro d'argento rende gli affetti più ragionati e un tantino distaccati. L'intelletto cerca di prevaricare sui sentimenti, rendendo l'amore molto riflessivo e prudente non solo per Vergine ma anche per Capricorno, Cancro, Scorpione e Toro che dovranno destreggiarsi nella coppia per vincere una ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 26 settembre : Sagittario ostinato - Acquario ribelle : L'oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 26 settembre, approfondisce le relazioni a due di ciascun segno zodiacale e lo fa tenendo conto di un nuovo influsso dirompente e dinamico provocato da Urano in Toro. Un nuovo modo di amare sarà più libero e privo di preconcetti non solo per Toro, ma anche per Pesci, Cancro, Vergine e Capricorno, che dovranno imparare a conciliare la materialità del rapporto con emozioni dirompenti. Di seguito le ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 25 settembre : Toro deciso - Pesci ammaliatore : L'oroscopo dell'amore per i single di mercoledì è ricco di sorprese, garantite da un Mercurio brillante ed energico in Bilancia. Le novità giungeranno a rasserenare il cielo amoroso non solo di Bilancia, ma anche di Acquario, Gemelli, Leone e Sagittario. Nuove storie sono lì che non aspettano altro che di prendere il volo, grazie a una spinta energica che solo le previsioni astrali segno per segno possono regalare. Voglia di tenerezza ...

oroscopo della settimana fino al 6 ottobre - da Ariete a Pesci : soddisfazioni per Vergine : L'Oroscopo della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre si annuncia pieno di progetti per la Bilancia. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: sarete parecchio impegnati in questa settimana e dovrete cercare di organizzarvi al meglio. In ambito economico avrete un miglioramento. Chi trascorre molte ore in ufficio, dovrà ricercare un momento di relax. Affinità di coppia al top. Toro: chi sta ...