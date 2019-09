Lo staff della Regina spiega il trucco per assicurarsi che nessuno avveleni la sua cena

Roma - Bugani è il nuovo capo staff della Raggi. “Svolta politica in vista del finale di mandato” : Massimo Bugani è il nuovo capo dello staff di Virginia Raggi a Roma. Il consigliere comunale di Bologna e membro dell’associazione Rousseau, era momentaneamente uscito di scena ai primi di agosto, dopo una furibonda lite con l’allora vicepremier Luigi Di Maio, di cui era capo segreteria, e poi era tornato durante la crisi di governo. Un rapporto, quello con il capo politico del M5s, esploso – a suo dire – dopo un’intervista in cui Bugani ...

L’annuncio della sindaca Raggi : Bugani nuovo capostaff del Campidoglio : Roma – Massimo Bugani è il nuovo capostaff del Campidoglio. Lo annuncia la sindaca di Roma, Virginia Raggi, con un tweet di benvenuto: “La sua passione e la sua esperienza per Roma e per il cambiamento”, scrive la prima cittadina. Bugani è uno storico militante del Movimento 5 Stelle (è uno dei 4 soci dell’associazione Rousseau) ed è capogruppo al Comune di Bologna, dove nonostante la nomina a Roma manterrà l’incarico di consigliere comunale. Un ...

Mondiali Ciclismo 2019 – Scelti gli azzurri della staffetta mista : Viviani leader : Mondiali Yorkshire: con Viviani, leader della mixed team time trial, Affini e Martinelli Il CT Cassani ha ufficializzato i tre titolari azzurri per la staffetta mista in programma domenica 22 settembre sulla distanza di 28 km del circuito di Harrogate. Dopo aver indicato una rosa di quattro azzurri e dopo aver realizzato un training con gli atleti prima lungo il percorso rosa Riccione-San Marino e poi sul circuito di Misano, il CT ha ...

Dal 18 settembre la sesta edizione della staffetta Roma-Assisi : Dal 18 settembre al 4 ottobre si terrà la sesta edizione della staffetta "Da Francesco a Francesco (Roma-Assisi)"

M5S e Pd a Mattarella : "Accordo per Conte premier" |Di Maio : "Io a P. Chigi? Rifiutata l'offerta della Lega" | Zingaretti : "Non è staffetta ma sfida da accettare" : Il Pd sblocca la premiership di Conte, ma vuole un esecutivo politico e che non sia la "staffetta" del precedente. La Lega ribadisce: "Si ritorni al voto". Il capo politico dei 5 Stelle: "Il ruolo di Conte è una garanzia per le politiche che vogliamo realizzare"

staffetta Di Maio-Di Battista. Il primo resta capo politico - il secondo sarà frontman della campagna elettorale : C’è già chi lo chiama, tra i 5Stelle, il “patto della Staffetta”. O comunque è l’inizio di una nuova coabitazione elettorale nella quale i ruoli potrebbero invertirsi. Alessandro Di Battista frontman e Luigi Di Maio regista mantenendo l’incarico del capo politico. Nelle ore più difficili, quando ormai nelle stanze di Palazzo Chigi è chiaro che Matteo Salvini ha deciso di aprire la ...

Europei Ciclismo 2019 – Il programma di mercoledì 7 agosto : cronometro juniores e l’esordio della staffetta mista : Prendono il via gli Europei di Ciclismo 2019. Il programma di mercoledì 7 agosto, day one della rassegna europea, vedrà in scena le due cronometro juniores e la staffetta mista Estate di grande Ciclismo in Olanda con gli Europei 2019 che terranno compagnia agli appassionati dal mercoledì 7 a domenica 11 agosto. Quest’oggi, nella giornata d’apertura della rassegna europea, scenderanno in pista gli juniores con le due cronometro. Nella gara ...

Ciclismo - Europei 2019 : la startlist della crono staffetta mista. Grande novità - c’è l’Italia : È la grandissima novità di questi Campionati Europei di Ciclismo su strada: la cronostaffetta Mista che inaugurerà domani il programma ad Alkmaar per la massima manifestazione continentale. Le squadre saranno composte in due blocchi, uomini e donne, che correranno separatamente un circuito di 22,4 chilometri, per un totale dunque di 44,8 chilometri di gara. Andiamo a scoprire la startlist in aggiornamento. startlist cronostaffetta Mista Europei ...