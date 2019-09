Live-Non è la D' Urso | la foto di Barbara D' Urso in camerino da togliere il fiato

Ambulanza a “Live Non è la d’Urso” : Francesca De André collassa prima della diretta - : Roberta Damiata Momenti di tensione a "Live non è la D'Urso" quando poco prima della trasmissione Francesca De André sviene e viene portata via dall'Ambulanza Colpo di scena a Live non è la D’Urso. Pochi minuti prima della diretta appare l’immagine di un’Ambulanza accorsa d’urgenza agli studi di Milano 2, per Francesca De Andrè che si è sentita male ed è collassata. Sarebbe dovuta essere presente insieme al suo fidanzato, per parlare ...

‘Live Non è la d’Urso’ - gaffe a luci rosse in diretta - Barbara scioccata : “Basta fermati!” : Mariana Nannis Caniggia ospite a Live – Non è la D’Urso ed è una furia contro il suo attuale marito, nonchè ex calciatore, Claudio Caniggia, ex attaccante della Roma, Atalanta e della nazionale argentina. La donna continua a ribadire le accuse che aveva sollevato la scorsa settimana nei confronti del marito. “Mio marito sta con questa donna di strada, Sofia Bonelli. Una volta pensavano fosse morte. Per me va bene divorziare ma deve mettere tutti ...

Ascolti TV | Social Auditel 29 settembre 2019 : Live – Non è la D’Urso programma tv più twittato della domenica sera : Social Auditel 29 settembre 2019: Live Non è la D'Urso il programma più twittato per tutta la serata supera nel trending topic l'esordio di Fazio su Rai 2 Live – Non è la D’Urso è ancora una volta il programma della domenica sera più seguito sui Social. In testa al trending topic l’hashtag ...

Live Non è la d'Urso - Rocco Siffredi : "Quello che faccio sul lavoro dev’essere così - ma a casa mia è diverso" (VIDEO) : Nel terzo appuntamento di Live Non è la d'Urso Rocco Siffredi è stato posto all'esame dell'uno contro tutti faccia a faccia con le 5 agguerrite sfere pronte per criticare ed elogiare l'uomo dei film a luci rosse. Davanti a lui sono presenti Paolo Brosio, la p0rnostar Malena, l'ex gieffina Aida Nizar, Caterina Collovati e Fulvio Abbate.Brosio, che da tempo ha intrapreso una vita all'insegna della devozione per la religione, non sembra essere ...

Live Non è la d'Urso - Lele Mora parla per la prima volta del suo cancro (VIDEO) : Giovedì la notizia: Lele Mora ha un cancro tra i polmoni e i reni. Da subito la notizia è stata appresa con sorpresa dal web e stasera, ospite di Live non è la d'Urso insieme a sua figlia Diana, l'uomo che per anni ha lavorato nel mondo dello spettacolo nel ruolo di agente, oggi si ritrova in un periodo molto delicato della sua vita, per la prima volta ha raccontato cosa sta succedendo davanti alle telecamere. Parte da un antefatto accaduto un ...

Rocco Siffredi a Live Non è la d’Urso - Brosio : “Devi cambiare vita!” : Live Non è la d’Urso, Brosio a Rocco Siffredi: “Chiedi a Dio di farti smettere” Come una ventata d’aria fresca e/o di avanguardia pura questa sera a Live Non è la d’Urso è stato ospite Rocco Siffredi assieme a sua moglie Rosa Caracciolo contro cinque agguerritissime sfere. In una di esse c’è stato Paolo Brosio, convertito sulla via di Medjugorje diversi anni fa, che ha parlato così: “Con lui non sono ...

Live Non è la d'Urso - il confronto tra Taylor Mega - Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo (VIDEO) : Il triangolo tra Taylor Mega, Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo prende vita per la prima volta anche in tv, a Live non è la d'Urso. L'influencer presente in studio con la sua fidanzata Giorgia ha confermato che la relazione tra le due è realmente in corso mentre le prende la mano, stavolta però Barbara d'Urso le ha dato la possibilità di chiarire la situazione con Erica incontrandola nell'ascensore, la stanza laterale allo studio che consente ...

Ambulanza a “Live Non è la d’Urso” : Francesca De Andrè collassa prima della diretta : Momenti di tensione a "Live non è la D'Urso" quando poco prima della trasmissione Francesca De Andrè sviene e viene portata via dall'Ambulanza... Colpo di scena a Live non è la D’Urso. Pochi minuti prima della diretta appare l’immagine di un’Ambulanza accorsa d’urgenza agli studi di Milano 2, per Francesca De Andrè che si è sentita male ed è collassata. Sarebbe dovuta essere presente insieme al suo fidanzato, per parlare del presunto tradimento ...

“Live Non è la D’Urso” - Lele Mora racconta di avere un tumore maligno : Lasciando tutti senza parole Lele Mora racconta a "Live non è la D'Urso" come ha scoperto e cosa dovrà affrontare per combattere il tumore maligno che lo ha colpito... Ha scelto “Live Non è la D’Urso” Lele Mora per raccontare di aver scoperto solo pochi giorni fa di avere un tumore maligno tra rene e polmone. In studio con lui sua figlia Diana con le lacrime agli occhi preoccupata per la salute del padre. "Io credo - racconta Lele Mora - che ...

Francesca De André collassa poco prima dell’inizio di Live Non è la D’Urso : «Non riusciva a rinvenire - è stata portata in ospedale» : Francesca De Andrè si è sentita male pochi minuti prima del programma. Ci sono stati dei veri attimi di paura poco prima dell’inizio di Live non è la D’Urso quando la De Andrè si è sentita male e ha collassato poco prima dell’inizio del programma. La figlia del noto cantante è stata portata via in ambulanza. In apertura di puntata Barbara spiega cosa è successo: «Vi ho appena fatto vedere queste immagini, all’esterno del ...

Francesca De Andrè - Giorgio a Live Non è la D’Urso : “L’ho tradita!” : Live Non è la D’Urso: spunta l’audio di Giorgio Tambellini sul tradimento di Francesca De Andrè A Live Non è la d’Urso è stato fatto ascoltare l’audio nel quale la migliore amica di Francesca De André, Alessandra Grimoldi aveva raccontato qualche mese fa a Biagio d’Anelli il presunto tradimento di Giorgio Tambellini. Alessandra ha raccontato quello che sarebbe avvenuto la sera prima tra Giorgio e una ragazza, mentre ...