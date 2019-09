LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA | 30 settembre Mezzofondo spettacolo | alto donne

Fonte : oasport

(Di lunedì 30 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.34: Vince la batteria l’argento dei 100, la britannica Asher Smith con il tempo di 22″32, seconda la statunitense Bryant in 22″56, terza la bahamense Gaither in 22″57, per Hooper 23″33 16.33: Prestazione estremamente negativa per Gloria Hooper che chiude penultima e viene eliminata 16.30: C’è Gloria Hooper al via della quarta batteria dei 200. Queste le protagoniste: Gloria Hooper (Ita), Jamile Samuel (Ned), Jessica-Bianca Wessolly (Ger), Tynia Gaither (Bah), Dezerea Bryant (Usa), Dina Asher-Smith (Gbr), Crystal Emmanuel (Can), Gulsumbi Sharifova (Tjk) 16.24: Ottimo 22″32 (record personale) per la statunitense Brown che vince la terza batteria davanti alla giamaicana Thompson (22″61), terzo posto per la tedesca Kwaye (22″77) 16.21: Al via la terza batteria dei 200 con Marileidy ...

