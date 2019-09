LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA | 30 settembre Fofana in semifinale nei 110 hs!

Fonte : oasport

(Di lunedì 30 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.33. Ahmed, Chelimo, J. Ingebrigstsen e Barega davanti all’ultimo giro 20.32: Con 67.18 Stahl si riprende la testa del disco 20.32: Sono in dieci davanti nei 5000 a meno di un km dalla fine, due norvegesi e tre etiopi davanti 20.31: la ucraina Mahuchikh supera 1.96 al secondo tentativo, due errori per Simic, Licwinko e Butts 20.30: Barega di nuovo avanti 20.29: Ai 3000 è Ingebrigsten a prendere il comando delle operazioni, 20.28: Primo posto per l’austriaco Weissheidinger con 66.74 nel disco, secondo posto per Stahl, terzo per l’australiano Denny con 65.43 20.27: Demidik supera 1.96 al secondo tentativo 20.26: Barega fa l’andatura nei 5000 ai 2000 metri, davanti a Bekele e a Chelimo 20.23: Arriva l’1.96 di Cunningham al primo tentativo 20.22: Anche Lasitskene non sbaglia a 1.96, superato al primo ...

pavisa1401 : RT @atleticaitalia: #atletica l'azzurro Hassane Fofana ????? si qualifica per la #SEMIFINALE nei 110 ostacoli ai Mondiali #Doha2019 con 13.49… - atleticaitalia : #atletica l'azzurro Hassane Fofana ????? si qualifica per la #SEMIFINALE nei 110 ostacoli ai Mondiali #Doha2019 con 1… - casatletica : ‘Doha Live’ è la striscia quotidiana dedicata ai Mondiali di #Doha2019. Oggi in studio con @anninaspiga ci sono l’a… -