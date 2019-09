Lite sui guadagni de Il Volo | Tony Renis porta in tribunale il manager

Candidato M5S-Pd regionali Umbria : Lite sui nomi - chi sono i papabili : Candidato M5S-Pd regionali Umbria: lite sui nomi, chi sono i papabili L’apertura di Di Maio a un alleanza pre-elettorale per le regionali in Umbria ha fatto discutere tantissimo. Salvini ha parlato di un Di Maio disperato, pronto a tutto pur di conservare la poltrona. Dal lato del PD e de La Sinistra, invece, l’ipotesi è stata ben accolta. Zingaretti ha chiaramente espresso il suo beneplacito ad una intesa pre-elettorale, basata ...

Demi Lovato mostra la celluLite sui social : «Sono stanca di vergognarmi del mio corpo» : Demi Lovato sceglie di mettersi a nudo. La cantante non si è solo spogliata, letteralmente, ma ha voluto mostrare ai suoi followers come sia realmente il suo corpo. Lo scatto mostra le imperfezioni che quasi ogni donna ha, da cui quasi ogni donna è ossessionata e proprio per questo Demi ha voluto lanciare un messaggio molto importante dalla sua seguita pagina social. «Questa è la mia più grande paura. Una mia foto in bikini non editata e, ...

Francesco Facchinetti - “la Lite con Irama finisce in tribunale” e spunta una nuova frecciata sui social : “Ne pagherai le conseguenze” : È guerra aperta tra Francesco Facchinetti e Irama. Almeno secondo quanto riferisce il settimanale Chi, secondo cui il manager dell’agenzia NewCo e il cantante (ormai suo ex pupillo) sono infatti pronti a portare la loro lite dai social alle aule di tribunale. Tutto era iniziato nel luglio scorso quando, secondo i retroscena emersi, a causa di problemi economici e divergenze per la rivalità di Irama con Riki (cantante anche lui seguito ...

Varese - 20enne trovata morta in un campo : ipotesi suicidio dopo una Lite con il ragazzo : Avrebbe deciso di togliersi la vita, ingerendo dei farmaci, dopo una lite con il fidanzato. Così sarebbe morta la 20enne il cui cadavere è stato trovato ieri in un campo a Busto Arsizio, in provincia di Varese, dal proprietario dell’area che falciava l’erba. A dirlo le indagini della Polizia di Stato coordinata dalla procura di Busto Arsizio. Secondo i primi risultati dell’autopsia di oggi sul corpo della ragazza non sarebbe ...

Micol Olivieri senza filtri sui social : «Ho smagliature e celluLite - ma amo il mio corpo» : Micol Olivieri si mostra senza trucco e senza filtri su Instagram parlando di come sia importante saper accettare il proprio corpo. La protagonista de I Cesaroni, ormai donna, moglie e mamma, è molto attiva sui social dove condivide attimi della sua vita ma anche routine di bellezza e buona alimentazione, ma ama anche mostrarsi per ciò che è: una ragazza semplice come tutte.-- In uno degli ultimi post sui social si mostra a bordo piscina con ...

