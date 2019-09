L’intervista a Ludovico Muzii | professore ordinario di Ginecologia e Ostetricia

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 30 settembre 2019) (DIRE) Roma, 30 set. – Piu’ grassi meno fertili. E’ proprio cosi’, sono infatti sempre piu’ numerose le evidenze dell’impatto negativo che sovrappeso e obesita’ possono avere sulla funzionalita’ riproduttiva e sulla risposta ai trattamenti di procreazione medicalmente assistita. Tale condizione causa minore capacita’ riproduttiva sia negli uomini sia nelle donne. Nel primo caso, accentuando problemi di disfunzione erettile, o riducendo il numero di spermatozoi, mentre nel secondo caso aumentando il tasso di complicazioni in gravidanza o, piu’ nello specifico, la riuscita dei cicli di fecondazione in vitro. Per capire meglio come stanno le cose e le strategie giuste da mettere in campo, l’agenzia di stampa Dire ha ascoltatodidell’Universita’ ...