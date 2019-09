L' impiegata quota 135 che non va in pensione | Lavoro da 60 anni

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 30 settembre 2019) Francesca Bernasconi Anna Rosa Pavan ha appena compiuto 75e da 60per le Assicurazioni Generali, ma ad andare innon ci pensa: "con la gioia del primo giorno" Era il 1959 e lei aveva solamente 14, quando iniziò a lavorare. E ora che ne ha 75, Anna Rosa Pavan non intende andare in. Quel giorno di 60fa, la bidella della scuola bussò alla porta di casa della donna, avvisando che l'agenzia delle Assicurazioni Generali cercava personale. "Il titolare mi guardò e mi fece notare che ero bassina- racconta Anna Rosa a Repubblica-Mi chiese di prendere alcuni fascicoli dall'armadio, in uno scompartimento alto. Io mi alzai sulle punte, riuscii a prenderli. Disse a mia madre se potevo fermarmi per il pomeriggio. Che soddisfazione". Da quel giorno, va in ufficio alle 7.55 del mattino e ci resta fino alle 20. I suoi compiti sono quelli di ...

repubblica : L’impiegata Quota 135: “Vado in ufficio da 60 anni non parlatemi di pensione” - Lude52Luca : L’impiegata Quota 135: “Vado in ufficio da 60 anni non parlatemi di pensione” | Rep - FrancescoBonni : RT @m4gny: Ma quando Repubblica titola 'L’impiegata Quota 135: Vado in ufficio da 60 anni, non parlatemi di pensione”, noi esattamente cosa… -