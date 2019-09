L’ho detto alle maestre | non mi hanno capito Parla la sorellina del bimbo

Vincolo di mandato - ministro Fioramonti : “Sono contrario - L’ho sempre detto a Di Maio. Nel dibattito le nostre idee cambiano” : “Sono favorevole al fatto che non esista il Vincolo di mandato. Ho sempre comunicato a Luigi Di Maio che su questa cosa non ero d’accordo“. Sono le parole del ministro M5s dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, nel corso della trasmissionePiazzapulita, su La7. Fioramonti, che si definisce “progressista, con una cultura ecologista e ambientalista, vicino alla sinistra”, spiega: “Come esseri umani le nostre ...

Federica Panicucci sbotta con gli autori di Mattino 5 : “L’ho detto!” : Mattino Cinque: Federica Panicucci perde la pazienza con gli autori Federica Panicucci a Mattino 5, durante la diretta in corso del programma, non poteva non parlare del compleanno di Belen Rodriguez. La bionda conduttrice ha ricordato i momenti più importanti della vita della showgirl, raccontando al pubblico anche della speciale dedica di De Martino per sua moglie. Federica stava dando la parola ai suoi opinionisti, quando gli autori hanno ...

Allegri : «L’Inter di Conte e Marotta può vincere lo scudetto. La Juve di Sarri? Sì - L’ho guardata» : “Non sono pentito della scelta fatta con la Juventus, le cose non vanno forzate” parla così del suo addio ai bianconeri Massimiliano Allegri intervistato da Massimo Giletti. Come riporta padovasport.tv il tecnico non è assolutamente pentito di aver lasciato la guida della Juve dopo 5 anni intensi di lavoro e risultati “Abbiamo capito tutti e due, forse il presidente lo ha capito prima di me, che era il momento di prendersi una ...

Sebastiani - confessa : “Ha detto ‘Vediamoci meno’ - mi sono sentito deluso e L’ho uccisa” : “Quando mi ha detto che forse non era più il caso di vederci così spesso, mi è caduto il mondo addosso e ho pensato che il bene che diceva di volermi fosse finto e che in realtà non ci fosse mai stato”. Così, durante l'interrogatorio davanti al giudice, Massimo Sebastiani ha spiegato come è maturata in lui la rabbia omicida verso Elisa Pomarelli, uccisa 3 settimane fa a Piacenza."Il pollaio era diventato improvvisamente buio, si trattava di una ...

“Sono gay. L’ho detto a mia moglie e a mia figlia”. La confessione dello chef italiano : A un certo punto “ho capito che l’etero che mi hanno fatto credere di essere non era quello vero”. In un’intervista al Corriere della sera il food mentor della Fondazione Veronesi, sposato con una figlia di 4 anni, racconta per la prima volta la sua ‘nuova vita’, “per mettere a tacere”, dice, “commenti poco piacevoli che mi arrivano e far capire tutti che possiamo voltare pagina”.\\ Volto noto della televisione, Marco Bianchi, 40enne per il ...

Marco Bianchi fa coming out : “Amo Luca - L’ho detto a mia moglie” : Marco Bianchi fa coming out e racconta al mondo il momento in cui, svelando alla moglie Veruska che era gay, ha dato inizio alla sua nuova vita. Un percorso lungo e complesso quello dello chef ed esperto di benessere, che ha lottato tutta l’esistenza per capire quale fosse per lui la fonte della felicità. Oggi sorride accanto a Luca Guidara, coach dell’ordine e influencer di Instagram, ma non è stato sempre così. Classe 1978, Marco ...

Brescia - Balotelli si presenta : “quando L’ho detto a mia madre - si è messa a piangere. Paura di fallire? Nessuna” : L’attaccante del Brescia si è presentato in conferenza stampa, esprimendo la propria felicità per questa nuova avventura L’avventura di Mario Balotelli con il Brescia è ufficialmente cominciata, la presentazione ufficiale andata in scena oggi ha sancito l’inizio di questo nuovo capitolo, molto importante per il futuro di Super Mario. Stefano Cavicchi / LaPresse Poche parole ma dirette, utili per far capire tutta la sua ...

Brescia - Balotelli si presenta : “Quando L’ho detto a mia mamma si è messa a piangere. Ho sentito Mancini…” : Mario Balotelli si è presentato a stampa e tifosi del Brescia dopo l’annuncio del suo acquisto ieri. L’attaccante, dopo tre anni in Francia, torna in Italia, dove aveva giocato con Inter e Milan, ritrovando la città in cui è cresciuto. Queste le sue parole in conferenza. “Da quando c’è stato il Brescia non ho pensato ad altro. Mi dà tanto, è la squadra della mia città. Quando ho detto a mia mamma che c’era la ...