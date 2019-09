Leonardo e Angela | se la cultura in tv batte le celebrità

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 30 settembre 2019) Alessandro Gnocchi La superstarledello spettacolo e regala un insolito successo a un programmale in prima serata. Si vede che la storia e l'arte, in televisione, hanno bisogno di grandi personaggi e di conduttori comprensibili e capaci di coinvolgere lo spettatore. I salottini con interviste amichevoli ad amici e risatine di complicità con gli amici degli amici non sono poi così interessanti. Ulisse. Il piacere della scoperta, in onda su Raiuno, ha vinto il prime time di sabato sera con tre milioni e 614mila italiani (20%) inchiodati davanti alle avventure dida Vinci raccontate da Alberto. Battuta la concorrenza di Amici celebrities (tre milioni e 66mila spettatori, 19,45% di share), trasmissione condotta dalla fuoriclasse Maria De Filippo. Amici celebrities, su Canale 5, dura più a lungo e ha vinto la seconda serata. Tra i ...

